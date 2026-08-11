Θρίλερ στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του με μωλωπες - Προηγήθηκε ξυλοδαρμός

Snapshot Ένας 66χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες με μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο.

Το πρωί του θανάτου του είχε υποβάλει μήνυση για ξυλοδαρμό εναντίον του αδερφού και του ανιψιού του.

Ο 66χρονος είχε δεχθεί επίθεση με ξύλινο κοντάρι από τα δύο συγγενικά του πρόσωπα και είχε λάβει ιατρική φροντίδα στο Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στα Ιβηρα Σερρών. Ανδρας 66 ετών βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται από την ασφάλεια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ανιψιά του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα του σπιτιού του.

Ο 66χρονος, ο οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, διέμενε μόνος του στο ισόγειο διώροφης μονοκατοικίας, ενώ στον επάνω όροφο κατοικούσε ο αδερφός του μαζί με την οικογένειά του. Στον χώρο εντοπίστηκαν άδεια μπουκάλια αλκοόλ, ενώ ο 66χρονος έφερε τραύμα και μώλωπα στο πρόσωπο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπιτι του δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις έρευνες των Αρχών προκαλεί το γεγονός ότι το πρωί του Σαββάτου 8 Αυγούστου, ο 66χρονος είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος δύο ανδρών , ηλικίας 70 και 42 ετών, οι οποίοι ήταν αντίστοιχα ο αδερφός και ο ανιψιός του. Όπως είχε καταγγείλει, στον κοινόχρηστο χώρο των σπιτιών τους, τα δύο άτομα, από κοινού και με τη χρήση ξύλινου κονταριού, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Μετά το περιστατικό, ο 66χρονος είχε μεταβεί μόνος του στο Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια αποχώρησε. Για την υπόθεση οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στα δύο συγγενικά του πρόσωπα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.