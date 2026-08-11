Σεισμός στην Κολομβία: Συναγερμός από την ενεργοποίηση ηφαιστείου

Διασώστες και εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, την ώρα που οι μετασεισμοί συνεχίζονται και οι ζημιές σε πολλές περιοχές της δυτικής Κολομβίας είναι εκτεταμένες, ωστόσο συναγερμός έχει σημάνει επίσης για την ενεργοποίηση του ηφαιστείου Puracé.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε συναγερμός για την ξαφνική ενεργοποίηση του ηφαιστείου Puracé στο τμήμα Cauca, που συνέπεσε με τον σεισμό. Το ηφαίστειο, ένα από τα πιο ενεργά στη χώρα, είχε ήδη τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από τα τέλη του περασμένου μήνα λόγω του κινδύνου έκρηξης και άρχισε να εκτοξεύει τέφρα και αέρια σε συνδυασμό με τον σεισμό.

Σύμφωνα με την Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία, το Puracé, το οποίο αποτελεί μέρος της ηφαιστειακής αλυσίδας Los Coconucos, συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση της σεισμικής ενέργειας και της θερμοκρασίας των εκπομπών τέφρας και αερίων, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του άνθρακα.

«Σας ενημερώνουμε ότι οι αεροπορικές δραστηριότητες στο αεροδρόμιο Popayán αναστέλλονται προσωρινά λόγω της παρουσίας τέφρας από το ηφαίστειο Puracé, όπως αναφέρθηκε από την Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία», δήλωσε η Aerocivil σε δελτίο τύπου.

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