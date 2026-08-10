Θρίλερ στις Σέρρες: Νεκρός 66χρονος στο σπίτι του - Κρατούνται αδελφός κι ανιψιός του θύματος

Snapshot Ένας 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίβιρα Βισαλτίας στις Σέρρες.

Συνελήφθησαν ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του θύματος για ξυλοδαρμό.

Ο 66χρονος είχε καταγγείλει τους συγγενείς του για ξυλοδαρμό λόγω διαφωνιών σε κληρονομικά ζητήματα.

Οι συλληφθέντες παραμένουν στα κρατητήρια μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Αν αποδειχθεί ότι ο θάνατος προήλθε από τον ξυλοδαρμό, θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίβιρα Βισαλτίας στις Σέρρες. Για τον θάνατό του, κρατούνται από τις Αρχές ο αδελφός του κι ο ανιψιός του.

Οι δύο προαναφερθέντες φέρονται να είχαν ξυλοκοπήσει τον 66χρονο, λίγες ώρες πριν πεθάνει. Μάλιστα, ο ομογενής από τη Γερμανία, που είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, είχε καταγγείλει τους συγγενείς του.

Με απόφαση του εισαγγελέα, ο 70χρονος αδελφός του θύματος και ο 42χρονος ανιψιός του παραμένουν στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του θανόντα.

Αν προκύψει ότι ο θάνατός του επήλθε ύστερα από τον ξυλοδαρμό από τους δύο συγγενείς του, τότε θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση τέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς είχε προηγηθεί καταγγελία του εκλιπόντος για ξυλοδαρμό, με αφορμή όπως φέρεται να κατήγγειλε ο ίδιος έντονες διαφωνίες που είχαν οι τρεις άνδρες για κληρονομικά ζητήματα.