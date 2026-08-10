Νίκος Καλογερόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού - H επιθυμία της οικογένειας

Snapshot Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές στο «Σπίτι του Ηθοποιού».

Ο ηθοποιός απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, το τελευταίο «αντίο» θα ειπωθεί στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυμία του ηθοποιού. Η οικογένεια απευθύνει παράλληλα έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν "Το Σπίτι του Ηθοποιού". ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

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