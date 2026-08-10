Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου στα Κοττέικα Ηλείας, που έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με το ilialive.gr η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα αλλά και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

H ίδια πηγή αναφέρει πως υπό έλεγχο έχει τεθεί και η φωτιά στη Γαστούνη που ξέσπασε σχεδόν παράλληλα με την εστία στα Κοττέικα, ενώ στην άμεση κατάσβεσή της σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η άμεση κινητοποίηση των εναέριων μέσω που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.

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