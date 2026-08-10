Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

Το περπάτημα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, αλλά δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα που να λειτουργεί καλύτερα για όλους. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η άσκηση αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να προκαλέσει ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση από την πρωινή άσκηση σε ορισμένα άτομα με υπέρταση. Η διαφορά, ωστόσο, φαίνεται μέτρια και ασυνεπής.

Για τους περισσότερους ενήλικες, η πιο αποτελεσματική ώρα για περπάτημα είναι εκείνη, που μπορούν να επαναλαμβάνουν τακτικά. Η συνέπεια, ο ρυθμός και η συνολική εβδομαδιαία δραστηριότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία από το αν το περπάτημα γίνεται πριν το πρωινό ή μετά τη δουλειά.

Είναι όντως το βράδυ η καλύτερη ώρα για περπάτημα;

Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία υπέρ της άσκησης αργότερα μέσα στην ημέρα. Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή του 2019, που περιελάμβανε 50 άνδρες που έλαβαν θεραπεία για υπέρταση, οι 10 εβδομάδες μέτριας βραδινής αερόβιας προπόνησης μείωσαν την κλινική συστολική αρτηριακή πίεση κατά περίπου 5-8 mm Hg και επίσης μείωσαν ορισμένες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης για περιπατητικούς σκοπούς. Η πρωινή αντίστοιχη άσκηση δεν προκάλεσε τις ίδιες μειώσεις.

Πιο πρόσφατα στοιχεία καθιστούν την εικόνα λιγότερο σαφή. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2026 διαπίστωσε, ότι η βραδινή άσκηση φαινόταν πιο αποτελεσματική για την μακροπρόθεσμη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς άνδρες, αλλά τα δεδομένα ήταν περιορισμένα και ορισμένα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες μπορεί να ανταποκρίνονται διαφορετικά. Μια άλλη δοκιμή σε ηλικιωμένους ενήλικες δεν διαπίστωσε σημαντική διαφορά μεταξύ της πρωινής και της βραδινής προπόνησης.

Το βραδινό περπάτημα μπορεί, επομένως, να προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα για ορισμένα άτομα, αλλά δεν υπάρχουν επαρκώς ισχυρά στοιχεία, για να οριστεί μια καθολικά «βέλτιστη» ώρα.

Γιατί το περπάτημα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση επί ώρες;

Ένα γρήγορο περπάτημα αυξάνει προσωρινά τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση ενώ κινείστε. Στη συνέχεια, τα αιμοφόρα αγγεία παραμένουν πιο χαλαρά, προκαλώντας «υπόταση μετά την άσκηση», μια μείωση που μπορεί να διαρκέσει για αρκετές ώρες.

Η τακτική αερόβια άσκηση βελτιώνει επίσης την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και την καρδιαγγειακή φυσική κατάσταση, ενώ παράλληλα βοηθά με το βάρος και το άγχος. Οι ειδικοί συνιστούν έντονα τακτική μέτρια σωματική δραστηριότητα ως μέρος της πρόληψης και της θεραπείας της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Για πόση διάρκεια και πόσο γρήγορα πρέπει να περπατάτε;

Στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης κάθε εβδομάδα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει γρήγορο περπάτημα. Ένας πρακτικός στόχος είναι περίπου 30 λεπτά επί 5 ημέρες την εβδομάδα.

Ένας μέτριος ρυθμός θα πρέπει να αυξάνει την αναπνοή και τον καρδιακό ρυθμό, ενώ παράλληλα επιτρέπει την κανονική συζήτηση χωρίς λαχάνιασμα. Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με μικρότερους περιπάτους και να αυξήσουν σταδιακά. Ακόμα και οι συνεδρίες 10 λεπτών συμβάλλουν στη συνολική δραστηριότητα.

Το κλειδί είναι η επανάληψη. Ένας τέλεια χρονισμένος βραδινός περίπατος που γίνεται περιστασιακά είναι λιγότερο χρήσιμος από έναν πρωινό ή μεσημεριανό περίπατο που γίνεται μια βιώσιμη συνήθεια.

Πότε μπορεί να είναι καλύτερο το πρωινό περπάτημα;

Το πρωινό περπάτημα μπορεί να ταιριάζει σε άτομα των οποίων τα προγράμματα δυσκολεύουν την άσκηση αργότερα και μπορεί να είναι ασφαλέστερο από την απογευματινή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια πολύ ζεστού καιρού. Μερικοί διαπιστώνουν επίσης, ότι η γρήγορη άσκηση αργά το βράδυ διαταράσσει τον ύπνο τους.

Ο χρόνος λήψης φαρμάκων και η ζάλη μπορεί επίσης να έχουν σημασία. Όποιος νιώθει ζάλη μετά την λήψη φαρμάκου για την αρτηριακή πίεση θα πρέπει να συζητήσει τον χρόνο άσκησης με γιατρό και όχι αλλάξει μόνος του την φαρμακευτική αγωγή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να μετράω την αρτηριακή πίεση αμέσως μετά το περπάτημα;

Όχι για μια τυπική μέτρηση. Η άσκηση αλλάζει προσωρινά την αρτηριακή πίεση. Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή άσκησης για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την ελέγξετε και να καθίσετε ήσυχα για 5 λεπτά πρώτα.

Είναι ασφαλές να περπατάω εάν η αρτηριακή μου πίεση είναι πολύ υψηλή;

Εάν η μέτρηση είναι πάνω από 180/120 mm Hg μετά από ανάπαυση, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό. Εάν εμφανιστεί μαζί με πόνο στο στήθος, δύσπνοια, αδυναμία, αλλαγές στην όραση ή δυσκολία στην ομιλία, ζητήστε επείγουσα περίθαλψη.

Είναι αρκετό το περπάτημα για τη θεραπεία της υπέρτασης;

Όχι. Το περπάτημα μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν αντικαθιστά τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτή ενδείκνυται από γιατρό. Λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, διαχείριση βάρους, περιορισμένο αλκοόλ, επαρκή ύπνο και ιατρική παρακολούθηση.

Συμπέρασμα

Το περπάτημα αργά το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση ελαφρώς περισσότερο σε ορισμένα άτομα, αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν καθορίζουν μια καθολικά βέλτιστη ώρα.

Η ισχυρότερη συμβουλή είναι απλούστερη: περπατήστε γρήγορα και σταθερά, στοχεύστε σε περίπου 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας κάθε εβδομάδα και επιλέξτε μια ώρα που μπορείτε να διατηρήσετε με ασφάλεια.

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