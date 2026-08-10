Ηράκλειο: Μητέρα και κόρη αλληλομηνύθηκαν για ναρκωτικά και ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Μητέρα κατήγγειλε την 20χρονη κόρη της για χρήση ναρκωτικών και βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η έρευνα για τα ναρκωτικά ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Η 20χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της για ενδοοικογενειακή βία και θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου διερευνά την καταγγελία της κόρης.

Δύο διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν παράλληλα τις αλληλοκατηγορίες μητέρας και κόρης. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη υπόθεση, με καταγγελίες και από τις δύο πλευρές, απασχολεί τις Αρχές στο Ηράκλειο, καθώς μητέρα και κόρη αλληλομηνύθηκαν, καταγγέλλοντας η μία την άλλη για διαφορετικά αδικήματα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως χθες (9/8), όταν η μητέρα κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 20χρονη κόρη της έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης, η οποία φέρεται να προοριζόταν για χρήση από την 20χρονη.

Για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης ανέλαβε έρευνα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, καθώς η 20χρονη προχώρησε με τη σειρά της σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας της, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την είχε χτυπήσει.

Τη δεύτερη καταγγελία ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 20χρονη αναμένεται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει τραύματα.

Έτσι, δύο διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκαν να διερευνήσουν τις καταγγελίες που προέκυψαν μέσα από το ίδιο οικογενειακό περιστατικό.