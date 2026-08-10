Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο της Tatneft στο Ταταρστάν της Ρωσίας.

Η επίθεση στο Νίζνεκαμσκ, που απέχει πάνω από 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, διήρκεσε αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν τη στόχευση του διυλιστηρίου Τανέβο και η εταιρεία FirePoint ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν τα drones FP-1 στην επίθεση.

Το Κίεβο αυξάνει τις επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις που θεωρεί ότι συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Τα διυλιστήρια στο Νίζνεκαμσκ είχαν ήδη δεχτεί επιθέσεις στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο της Tatneft στην «καρδιά» της Ρωσίας, το Ταταρστάν. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

Συνολικά 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα μικρό παιδί, όπως ανέφεραν οι ρωσικές αρχές. Τα drones χτύπησαν το Νίζνεκαμσκ, που απέχει περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι το διυλιστήριο πετρελαίου Τανέβο στο Νίζνεκαμσκ είχε πληγεί, ενώ η ουκρανική εταιρεία κατασκευής αμυντικής τεχνολογίας FirePoint δήλωσε ότι τα drones FP-1 της είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση. Η επίθεση διήρκεσε αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί, σύμφωνα με τοπικές πηγές, που επικαλείται το δίκτυο BBC.

Τα διυλιστήρια πετρελαίου στο Νίζνεκαμσκ είχαν ήδη δεχτεί χτυπήματα στις 12 Ιουνίου.Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο ενώ η φωτιά καίει ακόμη. Το Κίεβο έχει αυξήσει τις επιθέσεις του εναντίον εγκαταστάσεων που, όπως ισχυρίζεται, συνεισφέρουν οικονομικά και υλικοτεχνικά στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Οι εγκαταστάσεις που στοχεύει η Ουκρανία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, την κατασκευή όπλων και την υποστήριξη των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο Αντρέι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας.

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