Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά χτυπήματα - Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ρωσία από ουκρανικά drones

Επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά χτυπήματα - Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ρωσία από ουκρανικά drones
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, με σημαντικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.
  • Ουκρανικά drones επιτέθηκαν στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 25, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια και οχήματα.
  • Οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν λιμενικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, επηρεάζοντας την επισιτιστική ασφάλεια και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
  • Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία και ζήτησε αυξημένη διεθνή πίεση, κυρώσεις και ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.
  • Η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας και έχει προκαλέσει αυξημένη θνησιμότητα πολιτών σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
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Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ενώ επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Πλήγμα ρωσικού drone προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και «κατέστρεψε τέσσερις ορόφους ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών» στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είκοσι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Εικόνες, τις οποίες δημοσιοποίησε ο ίδιος, δείχνουν ένα κτίριο που έχει πληγεί άσχημα, γύρω από το οποίο επιχειρούν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης τη νύχτα που πέρασε στην Οδησσό, όπου πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το λιμάνι και κτίρια κατοικιών. «Με αυτόν τον τρόπο, οι Ρώσοι βρίσκονται σε πόλεμο με την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Οδησσού αποτελούν τη βασική αρτηρία για τις εκτεταμένες αγροτικές εξαγωγές της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε εξάλλου άλλο ένα «απολύτως βάναυσο» πλήγμα που είχε στόχο μια ενεργειακή υποδομή κοντά σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, τραυματίστηκαν στην πόλη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει το AFP, δείχνουν κτίρια να φλέγονται σε μια όπως φαίνεται εμπορική ζώνη.

Η Ρωσία στηρίζεται στον «βαλλιστικό τρόμο», κατήγγειλε επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι 61 πύραυλοι διαφόρων τύπων εξαπολύθηκαν κατά της χώρας του αυτήν την εβδομάδα. «Είναι απαραίτητη περισσότερη πίεση, περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας.

Tο υπουργείο πρόσθεσε ότι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων «που χρησιμοποιούνται προς το συμφέρον» του ουκρανικού στρατού επλήγησαν στα λιμάνια της Οδησσού και του Τσορνομόρσκ, όπως και στους οικισμούς Μπιλιάρι και Νόβι Μπιλιάρι κοντά στην Οδησσό. Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε παράλληλα επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι η Ρωσία έπληξε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε από την πλευρά του ότι η επίθεση αυτή είχε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου στην περιοχή Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι.

Στη Ρωσία, επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατά της πόλης του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Σουβάγεφ, ο οποίος ασκεί προσωρινά καθήκοντα κυβερνήτη της περιφέρειας αυτής.

Είκοσι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά ηλικίας 4 και 9 ετών, τραυματίστηκαν επίσης, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οχήματα, δύο κτίρια και ένα σπίτι. Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνει ένα κτίριο να φλέγεται μέσα στη νύχτα, ενώ κάτοικοι που έχουν συγκεντρωθεί στην άλλη πλευρά του δρόμου παρακολουθούν.

Η σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει περισσότερους νεκρούς μεταξύ των πολιτών φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η ρωσική εισβολή, η οποία άρχισε πριν από πάνω από τέσσερα χρόνια, συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

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