Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

Πόσο θα διαρκέσει και σε ποια μέρη θα είναι ορατό

Ελένη Ευστρατίου

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις 12 Αυγούστου θα σημειωθεί ολική ηλιακή έκλειψη ορατή από το τόξο Ρωσίας-Γροιλανδίας-Πορτογαλίας και Ισπανίας, με διάρκεια ολότητας έως 2,5 λεπτά.
  • Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη ορατή στην ηπειρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πολλούς παρατηρητές.
  • Η έκλειψη οφείλεται στην ευθυγράμμιση Ήλιου, Σελήνης και Γης, με τη Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον Ήλιο και να αποκαλύπτει το ηλιακό στέμμα.
  • Η μερική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή σε ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, του Καναδά, των βόρειων ΗΠΑ και της βορειοδυτικής Αφρικής, με διάρκεια έως περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.
  • Η παρατήρηση της έκλειψης απαιτεί χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών για αποφυγή σοβαρής βλάβης στην όραση.
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Ένα σπάνιο φαινόμενο αναμένεται μέσα σε λίγες μέρες στον ουρανό της Ευρώπης και αυτό είναι η ολική έκλειψη ηλίου που θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου.

Πρόκειται για την πλήρη ευθυγράμμιση του Ήλιου και της Σελήνης η οποία θα προκαλέσει μία στιγμιαία «συσκότιση» στον πλανήτη και συγκεκριμένα στο τόξο μεταξύ Ρωσίας-Γροιλανδίας-Πορτογαλίας και Ισπανίας. Το σκοτάδι δεν θα κρατήσει περισσότερο από 2,5 λεπτά, αλλά αναλόγως από που θα βρεθεί κανείς για να το δει, μπορεί να είναι διαφορετικό το θέαμα.

Πρόκειται για την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη από το 2006, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το «μονοπάτι της ολότητας».

Τι συμβαίνει κατά την έκλειψη

Το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη «κοσμική σύμπτωση». Παρότι ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη Γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η Σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον Ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό το ηλιακό στέμμα.

Οι πρώτοι που θα βρεθούν «στο σκοτάδι» είναι οι κάτοικοι απομακρυσμένης περιοχής στη βόρεια Ρωσία, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Στην Ισπανία, η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια έως τη Μαγιόρκα.

Για τους παρατηρητές στην Ισπανία, η φάση της ολικής έκλειψης θα είναι σχετικά σύντομη και θα σημειωθεί λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου. Μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και τη βορειοδυτική Αφρική.

Στην πόλη Μπούργκος, για παράδειγμα, ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως για περίπου ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και της Γροιλανδίας η έκλειψη θα διαρκέσει περισσότερο, χωρίς όμως να ξεπερνά τα δυόμισι λεπτά.

Αντίθετα, η συνολική διάρκεια των μερικών φάσεων της έκλειψης θα είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας περίπου τη μία ώρα και 45 λεπτά.

Πόσο συχνές είναι οι εκλείψεις

Μπορεί η Σελήνη να βρίσκεται συχνά «στα πόδια» του Ήλιου, όμως τα μεγέθη είναι τεράστια και μπορεί να χρειαστούν εκατοντάδες χρόνια μέχρι να είναι ορατή ξανά από το ίδιο μέρος.

Η Ισπανία, πάντως, δεν θα χρειαστεί να περιμένει τόσο. Στις 2 Αυγούστου 2027, μια ακόμη ολική έκλειψη θα διασχίσει τη νότια Ισπανία, τη βόρεια Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο. Η έκλειψη τότε θα διαρκέσει έως και έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Στις 26 Ιανουαρίου 2028 θα ακολουθήσει νέα έκλειψη, αυτή τη φορά δακτυλιοειδής, γνωστή και ως «δακτύλιος της φωτιάς», η οποία θα είναι ορατή από τη νότια Ισπανία.

Η παρατήρηση της έκλειψης θέλει όμως και προσοχή, γιατί πρόκειται και πάλι για απευθείας θέαση του Ήλιου. Ειδικά γυαλιά προστασίας, όπως και απλά γυαλιά ηλίου προστατεύουν τα μάτια και την όραση από την επικίνδυνη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες χωρίς να το καταλάβουμε.

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