Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

Snapshot Ο 26χρονος Ιρανός πρωταθλητής kickboxing Μπενγιαμίν Νάγκντι καταδικάστηκε σε θάνατο για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και η ποινή του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν.

Ο αδελφός του, Αράς Νάγκντι, απευθύνει έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ και τη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν για να αποτρέψουν την εκτέλεση.

Η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί για ημερομηνία εκτέλεσης, αλλά φοβάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, ενώ ο Μπενγιαμίν είχε κρατηθεί σε απομόνωση πριν μεταφερθεί σε κοινόχρηστο χώρο μετά από απεργία πείνας.

Ο Μπενγιαμίν είχε εγκαταλείψει την αθλητική του καριέρα για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του και συμμετείχε στις διαδηλώσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών και έλλειψης προοπτικής.

Η οικογένεια ζει με αγωνία για την τύχη του Μπενγιαμίν, ενώ ο Αράς έχει αναλάβει την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας μετά τη σύλληψη του αδελφού του. Snapshot powered by AI

Έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για την αποτροπή της εκτέλεσης του αδελφού του απευθύνει ο Αράς Νάγκντι, καθώς η θανατική ποινή του 26χρονου Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing έχει επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο Μπενγιαμίν Νάγκντι καταδικάστηκε σε θάνατο τον Μάιο, μετά τη σύλληψή του κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορήθηκε για «διαφθορά», ενώ η υπόθεσή του συνδέεται με καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα εναντίον δυνάμεων ασφαλείας.

Στις 30 Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την καταδίκη, αυξάνοντας την ανησυχία της οικογένειάς του ότι η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα.

«Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Κάντε ό,τι μπορείτε για να σώσετε τον αδελφό μου», δήλωσε ο 37χρονος Αράς Νάγκντι, ο οποίος υποστηρίζει ότι δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα από άγνωστους αριθμούς.

Παρά τον φόβο ότι μπορεί να συλληφθεί και ο ίδιος, ο Αράς αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, ζητώντας από τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση στην ιρανική ηγεσία.

«Η έκκλησή μου είναι απλή και βγαίνει από την καρδιά μου: βοηθήστε τον αδελφό μου, σώστε τη ζωή του», ανέφερε.

«Έχει ολόκληρη τη ζωή μπροστά του»

Η οικογένεια δεν έχει ενημερωθεί για συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης, φοβάται όμως ότι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Ο Αράς υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει άδεια να επισκεφθεί τον αδελφό του στη φυλακή. Οι γονείς τους, ωστόσο, κατάφεραν να τον επισκεφθούν πριν από περίπου δύο μήνες, σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έμοιαζε με «τελευταίο αποχαιρετισμό».

«Είναι μόλις 26 ετών. Έχει ολόκληρη τη ζωή μπροστά του. Αξίζει την ευκαιρία να ζήσει, να ονειρευτεί και να δημιουργήσει ένα μέλλον», είπε.

Ο Αράς υποστηρίζει ακόμη ότι ο αδελφός του κρατήθηκε για μήνες σε απομόνωση και μεταφέρθηκε σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής μόλις πρόσφατα, μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.

Από το kickboxing στις διαδηλώσεις

Ο Μπενγιαμίν Νάγκντι υπήρξε πρωταθλητής του kickboxing και μέλος της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αδελφό του, είχε βάλει στην άκρη τις αθλητικές του φιλοδοξίες για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

Ο πατέρας του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ο Μπενγιαμίν ανέλαβε διάφορες δουλειές, μεταξύ άλλων ως μηχανικός, ξυλουργός, πωλητής φρούτων και ξεναγός.

Ο Αράς υποστηρίζει ότι ο αδελφός του δεν ήταν πολιτικοποιημένος, αλλά οι οικονομικές δυσκολίες και η αίσθηση ότι δεν είχε προοπτική τον οδήγησαν να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις.

«Πήγε επειδή υπέφερε. Είχε την αίσθηση ότι δεν είχε μέλλον, ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα ούτε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του», είπε.

Μετά τη σύλληψη του Μπενγιαμίν, ο Αράς έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της οικονομικής ευθύνης για την οικογένεια, εργαζόμενος ως οδηγός φορτηγού, ενώ οι γονείς του συνεχίζουν τις προσπάθειες για να αποτρέψουν την εκτέλεση.

«Ο Μπενγιαμίν είναι ο στυλοβάτης της οικογένειάς μας. Πάντα φρόντιζε όλους τους άλλους. Ακόμη και από τη φυλακή, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει να προσέχω τη μητέρα μας», ανέφερε.

Ο ίδιος περιγράφει μια οικογένεια που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την αγωνία για την τύχη του 26χρονου. «Στο Ιράν έχουμε μια παροιμία: “Το ένα μάτι είναι γεμάτο δάκρυα και το άλλο αίμα”. Αυτή είναι η μητέρα μας», είπε.

Διαβάστε επίσης