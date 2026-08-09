Χόρχε Μέσι: Ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον Λιονέλ από το Ροσάριο μέχρι την κορυφή

Για τον κόσμο, ήταν ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι. Για τον Λέο, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο: Το στήριγμα, η δύναμη, η σταθερή παρουσία σε κάθε βήμα μίας διαδρομής που ξεκίνησε από το Ροσάριο και έφτασε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Χόρχε «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στο Ροσάριο, έπειτα από περίοδο προβλημάτων υγείας. Τους τελευταίους μήνες, είχε δίπλα του τη γυναίκα του, Σέλια και τα παιδιά του, Ροντρίγο, Ματίας και Μαρία Σολ. Ο Λιονέλ, ο οποίος είχε βρεθεί κοντά στον πατέρα του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μία από τις πλέον οδυνηρές απώλειες της ζωής του.

Ήταν πατέρας, εκπρόσωπος, σύμβουλος, στήριγμα και ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πιο κοντά στην πορεία του Λέο, από τη στιγμή που εκείνο το παιδί από το Ροσάριο άρχισε να ονειρεύεται το ποδόσφαιρο.

Πριν υπάρξει ο Μέσι

Στο Ροσάριο, ο Λιονέλ ήταν απλώς ο Λέο· ένα παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο, μεγάλωνε περιτριγυρισμένο από την οικογένειά του και από πολύ μικρή ηλικία έδειχνε ένα ξεχωριστό πάθος για το ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 4 ετών, άρχισε να παίζει στην Αμπαντεράδο Γκραντόλι, όπου ο πατέρας του είχε στενή παρουσία στα πρώτα του βήματα. Αργότερα ήρθε η Νιούελς Ολντ Μπόις και μόλις στα 8 του χρόνια, η ένταξη στις ακαδημίες της.

Ο Χόρχε ήταν εκεί. Ως εκείνος ο άνθρωπος που συνοδεύει, οργανώνει, στηρίζει και πάνω απ’ όλα, πιστεύει.

Ο Λιονέλ Μέσι ποζάρει μαζί με τον αδελφό του, Ροντρίγο (αριστερά), την αδελφή του, Μαρία Σολ, τον πατέρα του, Χόρχε, τη μητέρα του, Σέλια, τον ανιψιό του, Τομάς και τον αδελφό του, Ματίας (δεξιά), κατά τη διάρκεια ιδιωτικής φωτογράφισης για το περιοδικό El Gráfico, στις 12 Οκτωβρίου 2003, στο Ροσάριο της Αργεντινής. GETTY.

Με τα χρόνια, το ταλέντο του Λέο άρχισε να γίνεται εμφανές. Παράλληλα, ωστόσο, εμφανίστηκαν και δυσκολίες. Ο μικρός Μέσι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα ανάπτυξης που απαιτούσε μία δαπανηρή θεραπεία. Η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πραγματικότητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το ποδοσφαιρικό σκέλος: Πώς θα βοηθούσε ένα ταλαντούχο παιδί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, όταν η ιατρική θεραπεία αποτελούσε μία τεράστια οικονομική προσπάθεια.

Τότε η οικογένεια έλαβε μία από τις αποφάσεις που θα άλλαζαν για πάντα τη ζωή της.

Όταν η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε στον ορίζοντα και προσέφερε τη δυνατότητα να εντάξει τον νεαρό Μέσι στη Μασία και να αναλάβει τη θεραπεία του, οι Μέσι διέσχισαν τον Ατλαντικό. Ο Λέο ήταν μόλις 13 ετών.

Ο Χόρχε ήταν στο πλευρό του.

Με τα χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι έπαψε να είναι εκείνο το παιδί από το Ροσάριο και έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αθλητισμού.

Ο Χόρχε συνόδευσε αυτήν την πορεία από μία θέση που πολλές φορές παρέμενε μακριά από τα φώτα.

Ήταν εκπρόσωπος του γιου του και είχε κεντρικό ρόλο στις επαγγελματικές του υποθέσεις. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, τα συμβόλαια και τις αποφάσεις που αφορούσαν την καριέρα του Λέο, ενώ, η οικογένεια συνέχιζε να λειτουργεί ως ένας κλειστός πυρήνας γύρω από τον ποδοσφαιριστή.

Ο Χόρχε ήταν μάρτυρας της μεταμόρφωσης εκείνου του ντροπαλού και μικρόσωμου παιδιού σε έναν ποδοσφαιριστή ικανό να αλλάξει την ιστορία της Μπαρτσελόνα και τον ρου της ιστορίας, να γίνει αρχηγός της εθνικής Αργεντινής και τελικά, να σηκώσει το Μουντιάλ.

Τα έζησε όλα αυτά· είδε τον Λέο να μεγαλώνει, το παιδί να γίνεται άνδρας και φυσικά, το επώνυμο «Μέσι», που είχε γεννηθεί σε μία οικογένεια του Ροσάριο, να προφέρεται τελικά με θαυμασμό σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχει μία πολύ δεμένη οικογένεια: Ο Χόρχε και η Σέλια, τα αδέλφια του, Ροντρίγο, Ματίας και Μαρία Σολ και με την πάροδο του χρόνου, η Αντονέλα και τα παιδιά τους.

Οι Μέσι δημιούργησαν γύρω από τον Λέο έναν χώρο προστασίας μέσα σε μία δημόσια έκθεση που ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν.

Ο Χόρχε, ειδικότερα, βρέθηκε για χρόνια στο επίκεντρο πολλών από τις αποφάσεις που περιέβαλλαν την καριέρα του γιου του. Αλλά υπήρξε και μέρος κάτι πολύ πιο προσωπικού: Του οικογενειακού δεσμού που επέτρεψε στον Λέο να διατηρήσει τις ρίζες του, ενώ η ζωή του εξελισσόταν μεταξύ Βαρκελώνης, Παρισιού, Μαϊάμι και εθνικής Αργεντινής.

Το Ροσάριο δεν έπαψε ποτέ να είναι ο τόπος στον οποίο ανήκαν και ο Χόρχε δεν έπαψε ποτέ να είναι, πριν από οτιδήποτε άλλο, ο πατέρας του Λέο.

Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Υπάρχει μία εικόνα που συνοψίζει μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας.

Αργεντινή, 18 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Λιονέλ Μέσι σηκώνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Ύστερα από τόσα χρόνια, ήττες, κριτικές και δύσκολες στιγμές, το όνειρο είχε επιτέλους γίνει πραγματικότητα.

Για το ποδόσφαιρο, ήταν η κορύφωση ενός θρύλου.

Για τον Χόρχε ήταν και η ολοκλήρωση ενός ταξιδιού που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν συνόδευε τον γιο του σε κάθε προπόνηση, χειμώνα – καλοκαίρι.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας και εκπρόσωπος του Λιονέλ Μέσι, κρατά το τρόπαιο που απονεμήθηκε στον γιο του ως «Καλύτερος Παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου», μετά τον τελικό του Μουντιάλ του 2022 μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας, στο στάδιο Λουσαΐλ. GETTY.

Ο Χόρχε πρόλαβε να δει παγκόσμιο πρωταθλητή τον Λέο, τον παρατήρησε διακριτικά να φτάνει εκεί όπου για τόσα χρόνια έμοιαζε αδύνατο.

Τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια έγινε ξανά καταφύγιο. Η ασθένεια του Χόρχε είχε αναγκάσει την οικογένεια να τηρεί ιδιαίτερη διακριτικότητα.

Τον Ιούνιο του 2026, ενώ ο Λιονέλ αγωνιζόταν στο Μουντιάλ, η οικογένεια είχε ζητήσει υπευθυνότητα, σύνεση και ανθρωπιά απέναντι στις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν για την κατάσταση της υγείας του Χόρχε.

Τελικά, την 8η Αυγούστου, έφτασε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 68 ετών.

Οι φόροι τιμής άρχισαν αμέσως. Η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής και άλλοι σύλλογοι και οργανισμοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια. Στην Ίντερ Μαϊάμι, τηρήθηκε επίσης 1 λεπτού σιγή στη μνήμη του.

https://www.instagram.com/p/Dbx8rolJH9O/

Το ποδόσφαιρο αναγνώριζε έναν άνθρωπο που, αν και βρισκόταν πάντοτε στο παρασκήνιο, αποτέλεσε μέρος μίας από τις ομορφότερες ιστορίες του αθλήματος.

Ο κόσμος γνώρισε τον Λιονέλ

Γνώρισε τα γκολ του, τις ντρίμπλες του, τους τίτλους του, τα δάκρυα και τους πανηγυρισμούς του· τον «φύσει και θέσει» αρχηγό της Αργεντινής, τον θρύλο της Μπαρτσελόνα, τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Αλλά πριν από όλα αυτά, υπήρχε ένα παιδί από το Ροσάριο, που γεννήθηκε από μία οικογένεια μαχητών.

Όσο ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να αγωνίζεται, όσο επιστρέφει στο Ροσάριο, όσο κοιτάζει προς τον ουρανό έπειτα από ένα γκολ ή απλώς θυμάται σιωπηλά τον άνθρωπο που βρισκόταν στο πλευρό του για τόσα χρόνια, ο Χόρχε θα συνεχίσει να περπατά μαζί του.

Διαβάστε επίσης