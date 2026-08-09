Σαουδική Αραβία: Φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις της Aramco στην Τζιζάν και κατασβέστηκε άμεσα.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Η περιοχή της Τζιζάν είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση από τους αντάρτες Χούθι με πυραύλους και drones τον προηγούμενο μήνα. Snapshot powered by AI

Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε μέσω Χ το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Η Τζιζάν βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Τον προηγούμενο μήνα, οι αντάρτες Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον διυλιστηρίου της Aramco στην περιοχή.