Σαουδική Αραβία: Φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σαουδική Αραβία: Φωτιά σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις της Aramco στην Τζιζάν και κατασβέστηκε άμεσα.
  • Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.
  • Η περιοχή της Τζιζάν είχε προηγουμένως δεχθεί επίθεση από τους αντάρτες Χούθι με πυραύλους και drones τον προηγούμενο μήνα.
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Κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε μέσω Χ το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Η Τζιζάν βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Τον προηγούμενο μήνα, οι αντάρτες Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον διυλιστηρίου της Aramco στην περιοχή.

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