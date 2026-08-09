Πινακίδες κυκλοφορίας: Διαδικασία παραγγελίας και έκδοσης με 3 κλικ - Έλεγχος και κυρώσεις

Το νέο ψηφιακό σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται να αντικαταστήσει τις παλαιές, γραφειοκρατικές διαδικασίες

Μίλτος Τσεκούρας

Πινακίδες κυκλοφορίας: Διαδικασία παραγγελίας και έκδοσης με 3 κλικ - Έλεγχος και κυρώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εισάγει ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και έκδοσης πινακίδων για ταχεία και διαφανή διαδικασία με τρία βήματα.
  • Καταργούνται οι κεντρικοί διαγωνισμοί προμήθειας και δημιουργείται ανοικτό Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς.
  • Το ψηφιακό σύστημα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες για άμεσο έλεγχο και έγκριση της ταξινόμησης.
  • Τα έσοδα από τα παράβολα υπέρ του Δημοσίου θα χρηματοδοτούν την παραγωγή, διαχείριση και τεχνολογική αναβάθμιση των πινακίδων με πλήρη ιχνηλασιμότητα.
  • Εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για παραβιάσεις τεχνικών προδιαγραφών και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για ομαλή λειτουργία της αγοράς.
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Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοικτό, ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια.

Με στοχευμένη νομοθετική παρέμβαση, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αναμορφώνεται εκ βάθρων το παρωχημένο σύστημα προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, μεταβαίνοντας από ένα συγκεντρωτικό και δυσκίνητο μοντέλο διαγωνισμών προμηθειών σε μια σύγχρονη, ευέλικτη, διαφανή και πλήρως ψηφιοποιημένη αγορά».

Οριστική λύση στις καθυστερήσεις

Το πρόβλημα της εξάντλησης των αποθεμάτων πινακίδων έχει επανεμφανιστεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχές της χώρας, με τις ανάγκες να καλύπτονται μέσω ανακατανομής πινακίδων μεταξύ περιφερειών. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για κάτι καινούργιο. Ανάλογο θέμα είχε προκύψει και μετά την ακύρωση σχετικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Μάρτιο του 2026, γεγονός που οδήγησε σε μια προσωρινή λύση μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις.

Μετά την ακύρωση και νεότερου διαγωνισμού, το υπουργείο έχει εκκινήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς σε πινακίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, με στόχο να υπάρξει μια οριστική και μακροπρόθεσμη λύση, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας προκρίνει τη ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου και προωθεί νομοθετική παρέμβαση, με την οποία καταργείται η εξάρτηση από χρονοβόρους, κεντρικούς διαγωνισμούς προμήθειας και θεσπίζεται ένα ανοικτό, ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής, που θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια.

Το ψηφιακό σύστημα και ο κύκλος της ηλεκτρονικής παραγγελίας

Το νέο ψηφιακό σύστημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνουν, πρόκειται να αντικαταστήσει τις παλαιές, γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσω μιας κεντρικής, αυτοματοποιημένης πλατφόρμας.

Ειδικότερα, η διαδικασία παραγγελίας και έκδοσης θα ακολουθεί τα εξής βήματα:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος: Ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος διεκπεραιωτής καταχωρίζει ψηφιακά το αίτημα χορήγησης (νέα ταξινόμηση) ή αντικατάστασης πινακίδων (λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας).
  2. Αυτόματη Διασταύρωση και Πληρωμή: Μέσω της διασύνδεσης με το e- παράβολο και το σύστημα ΔΙΑΣ, το κόστος κατασκευής και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου εξοφλούνται ηλεκτρονικά και ταυτοποιούνται απευθείας.
  3. Έκδοση Ψηφιακής Εντολής Παραγωγής: Παράγεται αυτόματα μια μοναδική εντολή παραγωγής που διαβιβάζεται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Το Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων

Η πιο κομβική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο έγκειται στη θεμελιώδη αλλαγή του μοντέλου προμήθειας πινακίδων, μέσω της δημιουργίας του ειδικού Μητρώου Κατασκευαστών Πινακίδων. Μέχρι σήμερα, το Δημόσιο βασιζόταν αποκλειστικά στη διενέργεια πολυετών κεντρικών διαγωνισμών για την ανάθεση της παραγωγής σε έναν ή ελάχιστους προμηθευτές, γεγονός που προκαλούσε συχνά γραφειοκρατικά κολλήματα, προσφυγές και σοβαρές ελλείψεις πινακίδων στην αγορά κάθε φορά που ένας διαγωνισμός καθυστερούσε ή ακυρωνόταν.

Με τη νέα διάταξη, δημιουργείται ένα πλήρως ανοικτό μητρώο, στο οποίο δεν υφίσταται κανένας απολύτως αριθμητικός περιορισμός όσον αφορά τις επιχειρήσεις που μπορούν να εγγραφούν. Η είσοδος στην αγορά διέπεται από αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, καθώς κάθε νομικό πρόσωπο που διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, συμμορφώνεται με τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και καταθέτει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εγγραφής, αποκτά το δικαίωμα καταχώρησης στο Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων.

Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή αιχμής των ταξινομήσεων, οι εγγεγραμμένοι κατασκευαστές δύνανται να ανταποκρίνονται άμεσα, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των πολιτών και των επιχειρήσεων χωρίς να εξαρτώνται από τις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες του παρελθόντος.

Διαλειτουργικότητα και σύνδεση με φορείς

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος διασυνδεδεμένος σε πραγματικό χρόνο με τις δημόσιες και τραπεζικές υπηρεσίες. Μέσω των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών θα πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών, η ταυτοποίηση του οχήματος και η τελική έγκριση της ταξινόμησης.

Παράλληλα, η άμεση διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και το κεντρικό Μητρώο Οχημάτων θα επιτρέπει την αυτόματη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, τον έλεγχο καταβολής των τελών κυκλοφορίας και την επαλήθευση της νόμιμης κατάστασης του οχήματος. Η ταυτοποίηση των πολιτών και η έκδοση των σχετικών ψηφιακών βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.

Διαφανές οικονομικό μοντέλο

Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, «συνοδεύεται από ένα απόλυτα διαφανές μοντέλο χρηματοδότησης». Για την επιλογή του αριθμού κυκλοφορίας θεσπίζονται ειδικά παράβολα, υπέρ του Δημοσίου, με κατηγορίες ανά τύπο και επιλογή συνδυασμού πινακίδας. Τα παράβολα θα αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα πιστώνονται απευθείας σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τον δημόσιο έλεγχο των χρηματικών ροών.

Τα έσοδα θα αξιοποιούνται για την κάλυψη του συνολικού κόστους προμήθειας, κατασκευής και διαχείρισης των πινακίδων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους για τη διαρκή συντήρηση και τεχνολογική αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών της πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, μέσω της διασύνδεσης του συστήματος επιτυγχάνεται πλήρως αυτοματοποιημένη εκκαθάριση, η οποία εγγυάται την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις απόδοση του προκαθορισμένου κόστους στους πιστοποιημένους κατασκευαστές.

Αυστηρός έλεγχος και διοικητικές κυρώσεις

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της νομιμότητας, η ρύθμιση, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, προβλέπει ένα αυστηρότατο πλαίσιο κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των τεχνικών προδιαγραφών ή των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Τέλος, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς προβλέπεται ειδική μεταβατική περίοδος, κατά την οποία, η χορήγηση πινακίδων θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο καθεστώς, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό ή καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

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