Πανικός σε πτήση της Delta: «Υπάρχει καπνός στο πιλοτήριο, εκκενώστε άμεσα»

Μία φράση από το πιλοτήριο ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμό: «Υπάρχει καπνός». Μέσα σε λίγα λεπτά, πτήση της Delta που είχε προορισμό το Ορλάντο, άλλαξε πορεία και οι επιβάτες με το πλήρωμα κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος, που κατευθυνόταν στο Ορλάντο της Φλόριντα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ατλάντα το πρωί του Σαββάτου (08/08).

Η πτήση απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield – Jackson της Ατλάντα στις 07:23, όμως, μερικά λεπτά αργότερα άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε ξανά στην Ατλάντα στις 07:59, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.

«Delta 2204, αλλάζουν τα σχέδια, έχουμε πλέον καπνό στο πίσω μέρος και πρέπει να αποβιβάσουμε άμεσα τους επιβάτες», ακούγεται να αναφέρει ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ηχητικό απόσπασμα που κατεγράφη από το ATC.

https://www.instagram.com/reel/DbygdxSCjBe/

Στο Boeing 757 επέβαιναν 199 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, οι οποίοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, ενώ αυτό βρισκόταν στον τροχόδρομο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Delta.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον κεντρικό αεροσταθμό και συνέχισαν το ταξίδι προς το Ορλάντο με άλλο αεροσκάφος. Παράλληλα, συνεργεία συντήρησης της εταιρείας πραγματοποιούν ελέγχους στο ακινητοποιημένο αεροσκάφος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

«Το πλήρωμα πτήσης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και επέστρεψε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield – Jackson της Ατλάντα, έπειτα από αναφορές για αναθυμιάσεις στο πιλοτήριο. Η εκκένωση με τις τσουλήθρες πραγματοποιήθηκε σε τροχόδρομο. Η ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Delta και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία που έζησαν», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες Αρχές και η αεροπορική εταιρεία δεν έχουν επιβεβαιώσει τι προκάλεσε τις αναθυμιάσεις.