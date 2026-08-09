Γαλλία: 420 συλλήψεις για εμπρησμούς και φωτιές από αμέλεια

Snapshot Στη Γαλλία έχουν γίνει 420 συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν είτε σκόπιμα είτε από αμέλεια, εκ των οποίων 166 είναι ανήλικοι.

Οι πυρκαγιές φέτος προκάλεσαν τις μεγαλύτερες ζημιές στη Γαλλία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρεασμένες από την κλιματική αλλαγή.

Εννέα στις δέκα πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορείται για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στις πυρκαγιές που κατέκαψαν πάνω από 300.000 στρέμματα φέτος το καλοκαίρι.

Ένας 23χρονος κατηγορείται για πρόκληση 10 πυρκαγιών σε πέντε ημέρες και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 15 έτη και πρόστιμο 150.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν φέτος στη Γαλλία περισσότερες ζημιές από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χρονιά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι εννέα στις δέκα πυρκαγιές στη Γαλλία προκαλούνται από τον άνθρωπο, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες.

Η γαλλική κυβέρνηση πάντως δέχεται κατηγορίες ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για τις πυρκαγιές που έχουν πλέον κατακαύσει περισσότερα από 300.000 acres αυτό το καλοκαίρι.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε 420 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να έχουν προκαλέσει τις πυρκαγιές είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος. Μεταξύ αυτών είναι 166 ανήλικοι.

Σε μία περίπτωση, ένας 23χρονος άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε σκόπιμα 10 πυρκαγιές σε διάστημα πέντε ημερών στη νοτιοανατολική περιοχή του Βαρ τον περασμένο μήνα. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 150.000 ευρώ.