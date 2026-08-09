Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

Snapshot Η Ιουλιάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών με χρόνο 2:03.08.

Έχασε το χρυσό μετάλλιο για μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου από τη Ζίβα Ρέμιτς, η οποία τερμάτισε σε 2:03.03.

Η επιτυχία της Ρούσου αποτελεί το δεύτερο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση και μόλις το δεύτερο στην ιστορία της Ελλάδας στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο U20.

Η αθλήτρια είχε προηγουμένως καταγράψει σημαντικές επιδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ στα 800 έως 3.000 μέτρα μέσα στη σεζόν.

Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε την επιτυχία της Ρούσου, η οποία ολοκληρώνει μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Snapshot powered by AI

Το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών, που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών, πανηγυρίζει η Ελλάδα.

Η Ιουλιάννα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03.08.

Η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή επέλεξε να αλλάξει τα δεδομένα της κούρσας περίπου 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Βλέποντας ότι ο ρυθμός ήταν χαμηλός και εκτιμώντας πως αυτό θα ευνοούσε τη Ζίβα Ρέμιτς στο τελικό σπριντ, ανέλαβε την πρωτοβουλία και πέρασε μπροστά.

Η Ρούσου διατήρησε τις δυνάμεις της και παρέμεινε μέχρι τέλους στη διεκδίκηση του χρυσού. Στα τελευταία μέτρα, ωστόσο, η Ρέμιτς επιβεβαίωσε την ταχύτητά της και με δυνατό φίνις πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 2:03.03, μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από την Ελληνίδα.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Βρετανίδα Σακίρ Κίνγκ με 2:03.52.

Η επιτυχία της Ρούσου αποτελεί το δεύτερο ελληνικό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση, μετά τη δεύτερη θέση της Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος. Παράλληλα, είναι μόλις το δεύτερο μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην ιστορία των 800 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20, μετά το χάλκινο της Έλλης Δεληγιάννη στο Ναϊρόμπι το 2021.

Η ελληνική αποστολή βρέθηκε σύσσωμη στις εξέδρες του σταδίου και πανηγύρισε τη σημαντική επιτυχία της 20χρονης αθλήτριας, η οποία ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά.

Η Ρούσου είχε ήδη ξεχωρίσει μέσα στη σεζόν, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο, σε αποστάσεις από τα 800 έως και τα 3.000 μέτρα.