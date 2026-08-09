Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με drone σε διυλιστήριο της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση έγινε ως αντίδραση στις πτήσεις drones της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά στο διυλιστήριο σβήστηκε χωρίς τραυματισμούς.

Δεν διευκρινίστηκαν τα αίτια της πυρκαγιάς, αν προκλήθηκε από επίθεση ή ατύχημα.

Το διυλιστήριο του Τζιζάν βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διυλιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας.

Σε δήλωση του ένοπλου τμήματος των Χούθι σημειώνεται ότι κατάφεραν να χτυπήσουν την εγκατάσταση με drone, ως αντίδραση στις πτήσεις drones της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν σβήσει την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο διυλιστήριο του Τζιζάν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, αν δηλαδή πρόκειται για επίθεση ή για κάποιο ατύχημα.

Το Τζιζάν βρίσκεται στη Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.