Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποιούν διακοπές στη Γαλλική Πολυνησία.

Αρχικά επισκέφθηκαν το νησί Μοορέα και στη συνέχεια ταξίδεψαν στο νησί Μπόρα Μπόρα.

Μοιράστηκαν φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης και βουτιές σε παραδεισένια τοπία. Snapshot powered by AI

Τη Γαλλική Πολυνησία επέλεξαν να επισκεφθούν για διακοπές η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Το ζευγάρι αρχικά βρέθηκε στο νησί Μοορέα και τώρα ταξίδεψε στο νησί Μπόρα Μπόρα.

Μάλιστα μοιράστηκαν εντυπωσιακές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τους δείχνουν σε στιγμές χαλάρωσης σε παραδεισένια τοπία και βουτιές σε κρυστάλλινα νερά.