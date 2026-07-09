«Τσιμπήστε με»: Η φωτογραφία της Αθηνάς Οικονομάκου με την Τζένιφερ Λόπεζ

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στην Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, όπου είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με την Τζένιφερ Λόπεζ, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την συνάντηση αυτή.

Η ηθοποιός παρευρέθηκε την Πέμπτη στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα της κολεξιόν με τίτλο «Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27».

Στο fashion show βρέθηκαν σημαντικά ονόματα της διεθνούς μόδας και του Χόλιγουντ, με την Τζένιφερ Λόπεζ να βρέθηκε στην πρώτη σειρά, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την κομψή της εμφάνιση.

Μετά την επίδειξη η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην διεθνώς καταξιωμένη τραγουδίστρια.

«Τσιμπήστε με» έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της φωτογραφίας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την μοναδική στιγμή που βίωσε δίπλα στη διεθνή σταρ.

Δείτε την ανάρτηση: