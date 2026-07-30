«Μια Γυναίκα»: H δραματική ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το τρέιλερ

Ο ALPHA επενδύει ξανά στη μυθοπλασία στη βραδινή ζώνη

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Μια Γυναίκα»: H δραματική ιστορία ξετυλίγεται μέσα από το τρέιλερ
LIFESTYLE
1'
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  • Ο ALPHA προετοιμάζει νέα σειρά μυθοπλασίας με τίτλο «Μια γυναίκα» για τη βραδινή ζώνη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
  • Η σειρά αφηγείται την ιστορία της Μαρίνας, μιας μητέρας που ζει μόνη μετά τον θάνατο του Νίκου, προσπαθώντας να προστατεύσει τα παιδιά της.
  • Η πλοκή αναδεικνύει τον αγώνα της Μαρίνας για επιβίωση και την ανακάλυψη της εσωτερικής της δύναμης.
  • Η παραγωγή σκηνοθετείται από τον Πιέρρο Ανδρακάκο με σενάριο της Δώρας Μασκλαβάνους και πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Δανάη Παππά και η Ελισάβετ Μουτάφη.
  • Το πρώτο τρέιλερ παρουσιάζει το σκηνικό της σειράς με έντονα κυκλαδίτικα τοπία και θέματα αγάπης και απώλειας.
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Συνεχίζονται οι προετοιμασίες στον ALPHA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και τα γυρίσματα για τις παραγωγές μυθοπλασίας, που θα βγουν στον αέρα της βραδινής ζώνης. Το σίριαλ «Μια γυναίκα» θα απασχολήσει, ενώ εδώ και λίγες ώρες είναι στον αέρα το πρώτο τρέιλερ.

Μέσα από το βίντεο αρχίζει να ξετυλίγεται η ιστορία μέσα από εικόνες πλημμυρισμένες με κυκλαδίτικο φως και απέραντο γαλάζιο. Ο ιδανικός καμβάς για τον απόλυτο έρωτα δυο νέων. Ένας έρωτας τόσο όμορφος, που έμελλε να διακοπεί τόσο σκληρά κι απρόσμενα. Όταν το «μαζί» γίνεται «μόνη», η ζωή δείχνει το αμείλικτο πρόσωπο της…

Η Μαρίνα, μια νέα ταλαντούχα γυναίκα, ζει με τα δυο μικρά παιδιά της σε μια λαϊκή γειτονιά. Έχει χάσει τον Νίκο, τον έρωτα της ζωής της πριν τέσσερα χρόνια, κι από τότε παλεύει μόνη για την επιβίωσή τους.

Ζει με την ανάμνησή του και φροντίζει να τον κρατά ζωντανό στην ψυχή των παιδιών της. Είναι μόνη απέναντι σε όλους και σε όλα και θα χρειαστεί να πολεμήσει σε πολλά μέτωπα για να σταθεί όρθια. Μέσα από καθημερινές μάχες θα ανακαλύψει ότι οι δυνάμεις της είναι απεριόριστες όταν αφορούν στην ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών της.

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Σε σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου και σενάριο Δώρας Μασκλαβάνους, οι Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

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