Συμπτώματα λοίμωξης από σταφυλόκοκκο: Πώς μοιάζουν και πότε να πάτε σε νοσοκομείο

Ένα επώδυνο εξόγκωμα που μοιάζει με σπυράκι ή τσίμπημα εντόμου μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι σταφυλοκοκκικής λοίμωξης. Οι περισσότερες περιπτώσεις επηρεάζουν το δέρμα και είναι θεραπεύσιμες, αλλά ο Staphylococcus aureus μπορεί περιστασιακά να εξαπλωθεί στην κυκλοφορία του αίματος, στους πνεύμονες, στην καρδιά, στα οστά ή στις αρθρώσεις και να γίνει απειλητικός για τη ζωή.

Η θέση της λοίμωξης στο σώμα αλλάζει την εμφάνιση και την αίσθησή της. Η αναγνώριση των ταχέως εξαπλούμενων δερματικών αλλαγών, του πυρετού ή των συμπτωμάτων σε ολόκληρο το σώμα είναι πιο σημαντική από την προσπάθεια αναγνώρισης του βακτηρίου μόνο από την επίδρασή στο δέρμα.

Τι είναι η σταφυλοκοκκική λοίμωξη;

Τα βακτήρια του σταφυλόκοκκου συνήθως ζουν φυσιολογικά στο δέρμα ή μέσα στην μύτη χωρίς να προκαλούν ασθένεια. Η λοίμωξη μπορεί να ξεκινήσει όταν αυτά τα βακτήρια εισέλθουν μέσω κάποιου κοψίματος (τραύμα, χειρουργική επέμβαση, σημείου ένεσης ή ερεθισμένο δέρμα) μέσα στο σώμα. Ορισμένα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του ανθεκτικού στην μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), αντιστέκονται σε πολλά αντιβιοτικά, αλλά ο MRSA δεν μπορεί να διακριθεί από άλλες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, απλώς κοιτάζοντάς τον.

Πώς μοιάζει μια σταφυλοκοκκική δερματική λοίμωξη;

Οι δερματικές λοιμώξεις είναι η πιο συνηθισμένη μορφή. Τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν μια πρησμένη, ζεστή και επώδυνη περιοχή, μερικές φορές με πύον ή άλλη έκκριση. Σε διαφορετικούς τόνους δέρματος, η φλεγμονή μπορεί να εμφανίζεται κόκκινη, μοβ, καφέ ή πιο σκούρα από το περιβάλλον δέρμα.

Ο σταφυλόκοκκος μπορεί να προκαλέσει διάφορα μοτίβα:

Σπυριά ή αποστήματα: βαθιές, ευαίσθητες συστάδες γεμάτες με πύον

Θυλακίτιδα: μικρές κνησμώδεις ή επώδυνες εξογκώσεις γύρω από τους θύλακες των τριχών

Κηρίο: φουσκάλες ή πληγές που σπάνε και σχηματίζουν μια μελίχρωμη κρούστα

Κυτταρίτιδα: εξάπλωση θερμότητας, πρήξιμο, ευαισθησία και αποχρωματισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια βλάβη που διευρύνεται γρήγορα, γίνεται έντονα επώδυνη, αναπτύσσει κόκκινες ραβδώσεις ή εμφανίζεται με πυρετό χρειάζεται άμεση αξιολόγηση. Μην την πιέζετε και μην την τρυπάτε στο σπίτι, καθώς αυτό μπορεί να ωθήσει την μόλυνση βαθύτερα ή να μεταδώσει βακτήρια.

Ποια συμπτώματα υποδηλώνουν ότι ο σταφυλόκοκκος έχει εξαπλωθεί βαθύτερα;

Μόλις ο σταφυλόκοκκος μετακινηθεί πέρα από το δέρμα, τα συμπτώματα εξαρτώνται από το προσβεβλημένο όργανο.

Μια λοίμωξη του αίματος ή σήψη μπορεί να προκαλέσει:

πυρετό

ρίγη

γρήγορη αναπνοή

ταχυπαλμία

σύγχυση

έντονο πόνο

αδυναμία

κρύο και νωπό δέρμα

Η σταφυλοκοκκική πνευμονία μπορεί να προκαλέσει:

πυρετό

βήχα

πόνο στο στήθος

δύσπνοια

Η μόλυνση ενός οστού ή άρθρωσης μπορεί να προκαλέσει:

έντονο τοπικό πόνο

πρήξιμο

θερμότητα

μειωμένη κίνηση

πυρετό

Η ενδοκαρδίτιδα, μια λοίμωξη του εσωτερικού τοιχώματος ή των βαλβίδων της καρδιάς, μπορεί να προκαλέσει:

επίμονο πυρετό

ρίγη

κόπωση

δύσπνοια

Αυτές οι λοιμώξεις απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα και συνήθως νοσοκομειακή περίθαλψη.

Μπορεί ο σταφυλόκοκκος να προκαλέσει πεπτικά ή συμπτώματα που σχετίζονται με τοξίνες;

Ναι. Η τροφική δηλητηρίαση από σταφυλόκοκκο προκαλείται από τοξίνες που παράγονται σε μολυσμένα τρόφιμα.

ξαφνική ναυτία

έμετος

κράμπες στο στομάχι και

διάρροια

συνήθως ξεκινούν μέσα σε 30 λεπτά έως 8 ώρες από την τροφική μόλυνση και συνήθως υποχωρούν εντός 1 ημέρας. Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν την τοξίνη.

Πιο σπάνια, οι σταφυλοκοκκικές τοξίνες προκαλούν σύνδρομο τοξικού σοκ, όπου:

ξαφνικός υψηλός πυρετός

έμετος

διάρροια

μυϊκοί πόνοι

εκτεταμένο εξάνθημα

ζάλη

σύγχυση

λιποθυμία

είναι σημάδια έκτακτης ανάγκης.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με γιατρό;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή για:

μια επώδυνη δερματική βλάβη γεμάτη με πύον

εξάπλωση φλεγμονής

μια πληγή που επιδεινώνεται

συμπτώματα που δεν βελτιώνονται εντός 2 ημερών

Η έγκαιρη αξιολόγηση είναι σημαντική για βρέφη, ηλικιωμένους, άτομα με διαβήτη ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και οποιονδήποτε έχει υποβληθεί σε πρόσφατη χειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ιατρικής συσκευής.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) για:

δυσκολία στην αναπνοή

λιποθυμία

σύγχυση

σοβαρή αδυναμία

ταχέως επιδεινούμενο πόνο

σημάδια σοκ

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει παροχέτευση αποστήματος, εξέταση δείγματος και επιλογή αντιβιοτικού ανάλογα με το πρότυπο λοίμωξης και αντοχής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος να φέρει σταφυλόκοκκο χωρίς να έχει λοίμωξη;

Ναι. Πολλοί υγιείς άνθρωποι φέρουν τα βακτήρια στο δέρμα τους ή στην μύτη τους χωρίς συμπτώματα. Αυτό ονομάζεται αποικισμός, όχι λοίμωξη.

Προκαλείται κάθε επώδυνο σπυράκι με υγρό από MRSA;

Όχι. Ο συνηθισμένος σταφυλόκοκκος, άλλα βακτήρια και μη λοιμώδεις δερματικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια σημάδια. Ένας γιατρός μπορεί να χρειαστεί να εξετάσει το άτομο ή να κάνει καλλιέργεια από δείγμα, για να εντοπίσει την αιτία.

Συμπέρασμα

Οι περισσότερες λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο ξεκινούν ως τοπικά δερματικά προβλήματα, αλλά η εξάπλωση της ερυθρότητας, ο πυρετός και τα συμπτώματα σε ολόκληρο το σώμα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται. Διατηρήστε τις ύποπτες αλλοιώσεις καθαρές και καλυμμένες, αποφύγετε να τις πιέζετε και αναζητήστε έγκαιρη ιατρική φροντίδα, όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται ή επεκτείνονται πέρα από το δέρμα.

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