Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Ισπανοί σε Έλληνα πιλότο Canadair, της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων & Αεροπυρόσβεσης (383 ΜΕΕΑ), που πήγε να βοηθήσει την Ισπανία στην καταπολέμηση των πυρκαγιών

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελλάδα απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 στην Ισπανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του προγράμματος rescEU για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών.
  • Τα ελληνικά πληρώματα συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Άβιλα, όπου έχουν καταστραφεί περίπου 500.000 στρέμματα.
  • Οι Ισπανοί πυροσβέστες υποδέχτηκαν θερμά έναν Έλληνα πιλότο Canadair με μια συμβολική «αψίδα νερού» ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του.
  • Ο Έλληνας πιλότος είχε προηγούμενη εμπειρία σε αποστολές στην Ισπανία και η συμβολή του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους Ισπανούς συναδέλφους του.
  • Οι ελληνικοί Canadair πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού υπό δύσκολες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών.
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Υποδοχή ήρωα επεφύλαξαν οι Ισπανοί σε Έλληνα πιλότο Canadair κατά την άφιξη του στην Ισπανία, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που μαστίζουν τη χώρα της Ιβηρικής.

Με τα μέτωπα των δασικών πυρκαγιών να συνεχίζουν να δοκιμάζουν την Ισπανία, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα διεθνούς συνδρομής, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και του προγράμματος rescEU.

Το ελληνικό πλήρωμα έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν Ισπανοί πυροσβέστες σε έναν από τους Έλληνες πιλότους των Canadair. Μόλις το ελληνικό CL-415 προσγειώθηκε και ο χειριστής αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος, οι Ισπανοί συνάδελφοί του τον καλωσόρισαν δημιουργώντας μια συμβολική «αψίδα νερού», ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για τη συμβολή του στη μάχη κατά των πυρκαγιών.

Ο χειριστής είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες αποστολές κατάσβεσης στη χώρα και η προσφορά του δεν είχε ξεχαστεί, με τους Ισπανούς πυροσβέστες να τον καλωσορίζουν με ιδιαίτερη θέρμη κατά την άφιξή του.

Τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair εντάχθηκαν άμεσα στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις πληγείσες περιοχές, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι εικόνες των ελληνικών Canadair να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις και συνεχείς ρίψεις νερού μέσα στους πυκνούς καπνούς, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ισπανία: Πυρκαγιά στη Ζαμόρα - Εκκένωση επτά πόλεων

Η έλευση θερμότερου καλοκαιριού σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο προκαλεί ανησυχία λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών. Αυτό, σε συνδυασμό με τους ανέμους, έχει θέσει σχεδόν όλες τις περιοχές σε κατάσταση υψηλού συναγερμού αυτό το Σαββατοκύριακο .

Έτσι εξελίσσεται ο χάρτης των πυρκαγιών και εδώ μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στο Φερμοζέλ (Ζαμόρα). Η πόλη βρίσκεται εντός του Φυσικού Πάρκου Arribes del Duero.

Η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Ζαμόρα ανέφερε ότι περίπου 950 άτομα έχουν απομακρυνθεί λόγω της πυρκαγιάς στο Φερμοζέλ. Περίπου 300 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δημοτικό περίπτερο στο Μπερμίγιο ντε Σαγιάγκο.

Δώδεκα δήμοι έχουν εκκενωθεί: Cibanal, Pinilla de Fermoselle, Fornillos, Palazuelo de Sayago, Mámoles, Zafara, Formariz, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Muga de Sayago και Tudera, εκτός από το κάμπινγκ Arribes και τους 54 ηλικιωμένους κατοίκους του γηροκομείου Muga de Sayago. Η Fariza (και το γηροκομείο της) και το Fermoselle έχουν επίσης τεθεί σε καραντίνα.

Οι κάτοικοι του γηροκομείου Fermoselle στεγάζονται προσωρινά στο δημοτικό τους περίπτερο. Μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, είχαν αναπτυχθεί σχεδόν 60 πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καστίλλης και Λεόν.

Επιπλέον, τέσσερις δρόμοι έχουν κλείσει, αν και κανένας από αυτούς δεν είναι εθνικός αυτοκινητόδρομος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους CL-527, ZA-P-2221, ZA-P-2222 και ZA-P-2226.

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