Τραγωδία στην Αργεντινή: 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιών

Snapshot Ελικόπτερο Bell 412 συνετρίβη στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των 7 μελών του πληρώματος.

Στο πλήρωμα περιλαμβάνονταν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός της πυροσβεστικής και ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση από το Σαν Χουάν, σε ύψος περίπου 4.000 ποδιών, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες για την άσκηση.

Η άσκηση διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και απευθυνόταν σε 50 εκπαιδευόμενους από τοπικές ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της συντριβής. Snapshot powered by AI

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Αργεντινή, όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη, παρασύροντας στον θάνατο τα 7 μέλη του πληρώματός του, που συμμετείχαν σε εκπαιδευτική άσκηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.

Στο ελικόπτερο που συνετρίβη, το οποίο έπεσε κατακόρυφα λίγο μετά την απογείωσή του από το Σαν Χουάν, επέβαιναν μεταξύ άλλων αρχηγοί της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

🚨🇦🇷#BREAKING | NEWS ⚠️

A helicopter carrying 7 crew members crashed in San Juan, Argentina they were practicing fire suppression techniques before the crash.



Early reports say that no one survived the crash The helicopter was a Bell

412-EP with registration number

(#LVKGR)… pic.twitter.com/10xs9WEiZQ — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 29, 2026

Το ελικόπτερο, ένα Bell 412 γενικής χρήσης, έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 4.000 πόδια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, λίγο πριν τις 10.30 το πρωί, (τοπική ώρα).

Los últimos rastros del helicóptero que cayó en Valle Fértil pic.twitter.com/Mi1hUdJrD9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 29, 2026

(Βίντεο: Τα τελευταία ίχνη του ελικοπτέρου που έπεσε)

Οι καιρικές συνθήκες θεωρήθηκαν κατάλληλες για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής άσκησης.

Το πλήρωμα συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και απευθυνόταν σε 50 εκπαιδευόμενους από τοπικές ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές του Σαν Χουάν επιβεβαίωσαν ότι οι επτά νεκροί είναι ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Μαρσέλο Βιδέλα, ο αρχηγός της πυροσβεστικής Ρούμπεν Κάστρο, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Κάρλος Χερέδια και ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής Χόρχε Καρμπαχάλ.