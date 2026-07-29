Καιρός: Συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Την Πέμπτη στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα πνουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι 7-9 μποφόρ, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 36-38 βαθμούς κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Την Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν παρόμοιες, ενώ το Σάββατο αναμένεται εξασθένηση των ανέμων κατά 1-2 μποφόρ στο Ν-ΝΑ Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους 3-6 μποφόρ και θερμοκρασίες σε σταθερά επίπεδα.

Η λαϊκή μετεωρολογία υπογραμμίζει ότι ο Αύγουστος μπορεί να έχει έντονα καιρικά φαινόμενα, παρά την παραδοσιακή σύνδεσή του με ήπιο καιρό. Snapshot powered by AI

Για βαθύ ελληνικό καλοκαίρι κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα μας θα βρίσκεται υπό την επίδραση του ενισχυμένου συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα να επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις Β-ΒΑ άνεμοι εντάσεως 7 με 8 και πιθανώς τοπικά στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο καθώς και την Κρήτη 9 μποφόρ. Την εικόνα του καιρού θα συμπληρώνουν η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες βασικά στη Δυτική Ελλάδα (αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές 36 με 38 βαθμοί).

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού στο πεδίο των ανέμων, την Παρασκευή (31/7), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αλλά το Σάββατο (1/8) και κυρίως από τις απογευματινές ώρες στο Ν-ΝΑ Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή (2/8), προβλέπεται και πάλι ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Υ.Γ. Η λαϊκή μετεωρολογία λέει «Τ’ Αλωναριού τα κάματα, τ’ Αυγούστου τα λιοβόρια», αλλά αρκετές φορές κάματα έχει και ο Αύγουστος!

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