Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών (Βίντεο)

Για περισσότερα από επτά χρόνια, οι αρχές της πολιτείας Μάντια Πραντές στην κεντρική Ινδία επέβλεπαν την κατασκευή μιας γέφυρας με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Αϊσμπάγκ.

Η επένδυση ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ρουπίες (πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα αναμενόμενα, καθώς η διαδρομή περιλάμβανε μια στροφή σχεδόν 90 μοιρών που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.



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