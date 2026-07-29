Σκιτσογράφος Στάθης κατά Τασούλα: «Αυτός ο... ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο σκιτσογράφος Στάθης πρόσφατη αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, σχετικά με την παράδοση των Ιωαννίνων στους Οθωμανούς το 1430.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Στάθης παραθέτει απόσπασμα από δήλωση που αποδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο: «Τα Ιωάννινα πέρασαν αναίμακτα το 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε από την Άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές. Αυτά οι Γιαννιώτες τα απέφυγαν και πήραν προνόμια...».

Αμέσως μετά, ο γνωστός σκιτσογράφος εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του κ. Τασούλα, γράφοντας: «Αυτός ο ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας! Παραδοθείτε, να μην ματώσουμε!».

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