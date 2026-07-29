Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε στην Αρτέμιδα στον ΟΤΕ κοντά στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Αρτέμιδα, την Βραυρώνα ,το Μαρκόπουλο την Κερατέα όπως και από την Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου.

Η φωτιά καίει σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν Πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεση έχουν ζητηθεί να συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Η ίδια πηγή αναφέρει πως δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.