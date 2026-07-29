Snapshot Η Ρωσία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, με την κατηγορία συνεργασίας σε τρομοκρατία.

Η FSB κατηγορεί τον Ντούροφ ότι δεν κατάργησε κανάλια και bots που φέρονται να υποστηρίζουν ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ερευνά ξεχωριστές υποθέσεις στρατολόγησης εφήβων και δολιοφθορών μέσω chatbot στο Telegram.

Ο Ντούροφ ζει εκτός Ρωσίας, κατέχει γαλλικό και αραβικό διαβατήριο και χαρακτηρίζει την κατηγορία πολιτικά υποκινούμενη.

Το Telegram είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα στη Ρωσία, παρά τις προσπάθειες της Μόσχας να το μπλοκάρει ή να περιορίσει τη λειτουργία του. Snapshot powered by AI

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα (29/7) ότι απήγγειλε κατηγορίες και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, για υποβοήθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Ο Ντούροφ, ο οποίος κατέχει γαλλικό και αραβικό διαβατήριο και ζει εκτός Ρωσίας εδώ και χρόνια, χαρακτήρισε την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη.

«Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα καταζητούμενου... για τον επικεφαλής της διοίκησης του Telegram, Παβελ Ντούροφ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, FSB. Η Μόσχα κατηγορεί τον ρωσικής καταγωγής Ντούροφ ότι δεν έχει καταργήσει τα κανάλια, τις συνομιλίες και τα bots που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και «εξτρεμιστικές οργανώσεις» και τα οποία, όπως λέει, συνέβαλαν σε «επιθέσεις που σκότωσαν πολίτες».

Η FSB δήλωσε ότι οι εν λόγω πλατφόρμες είχαν βοηθήσει «στην προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο στη Ρωσία, με αποτέλεσμα πολλά ανθρώπινα θύματα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας εξετάζει ξεχωριστά ποινικές υποθέσεις που αφορούν στρατολόγηση εφήβων σε φερόμενες τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές μέσω ενός chatbot που ονομάζεται «Dayvinchik/Leo» στο Telegram. Το Κρεμλίνο στοχοποιεί συχνά τους πολιτικούς του εχθρούς με την κατηγορία της υποστήριξης της «τρομοκρατίας» ή του «εξτρεμισμού»,καταγγέλουν οι επικριτές του.

Ο Ντούροφ έχει συγκρουστεί πολλές φορές με τις ρωσικές αρχές, καθώς η Μόσχα έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στον χώρο του διαδικτύου. Το Telegram είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες επικοινωνίας στη Ρωσία, με δεκάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν κάνει επανειλημμένες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν την υπηρεσία ή να υποχρεώσουν τον Ντούροφ να παραδώσει τα δεδομένα των χρηστών.

Η πλατφόρμα είχε αποκλειστεί στη Ρωσία από το 2018 έως το 2020, προτού αρθεί η απαγόρευση χωρίς εξήγηση. Δεν διαθέτει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο από προεπιλογή, αλλά προσφέρει μυστικές συνομιλίες με αυτήν τη λειτουργία και η αρχιτεκτονική της καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση των συνομιλιών από τις κυβερνήσεις.

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