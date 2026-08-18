Χανιά: Οδηγούσε μηχανάκι και έσερνε… καρέκλα στον δρόμο

Ένα πρωτόγνωρο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στα Χανιά και προκάλεσε την έκπληξη όσων βρέθηκαν στο σημείο και αντίκρισαν τον οδηγό που βρισκόταν σε μηχανή να σέρνει μια καρέκλα μαζί του.

Συγκεκριμένα και όπως καταγράφηκε, ο δικυκλιστής εντοπίστηκε να κινείται κανονικά στον δρόμο αλλά αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι μαζί του είχε και μια καρέκλα την οποία έσερνε κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

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