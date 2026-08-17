Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Γυπαετός «κόλλησε» στο φτερό αεροπλάνου λίγο πριν από την απογείωση

Μία ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το βράδυ της Κυριακής (16/08) οι πυροσβέστες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν ένας γυπαετός προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους που ήταν έτοιμο να απογειωθεί και αρνούνταν να απομακρυνθεί.

Ο πιλότος, διαπιστώνοντας ότι το μεγάλο πτηνό παρέμενε στο φτερό, ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, με πυροσβέστες του αεροδρομίου να σπεύδουν στην πίστα.

Με τη χρήση ειδικής σκάλας, οι πυροσβέστες το πλησίασαν και επιχείρησαν να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Μάλιστα, χρειάστηκε να μετακινηθούν τα φτερά του αεροσκάφους, ενώ οι πυροσβέστες, φορώντας γάντια και χρησιμοποιώντας ένα μπουφάν, κατάφεραν τελικά να πιάσουν το πτηνό, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Ο γυπαετός μεταφέρθηκε στα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το όρνεο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με το πτηνό να είναι καλά στην υγεία του και την πτήση να μπορεί να συνεχίσει κανονικά.

Ο γυπαετός παρέμεινε ιδιαίτερα ήρεμος ακόμη και όταν βρέθηκε στην αγκαλιά πυροσβέστη, αφού είχε προηγουμένως σκεπαστεί με το μπουφάν.