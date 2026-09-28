e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 1,74 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
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- Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 1,21 δισ. ευρώ σε 1,74 εκατ. δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,12 δισ. ευρώ σε 1,65 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 32 εκατ. ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 12 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Επιπλέον, θα καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης πληρωμές για προκαταβολές συντάξεων, επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ, εφάπαξ και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου,
- στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021,
- στις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
- από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και
- στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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