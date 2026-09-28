e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 1,74 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Snapshot Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 1,21 δισ. ευρώ σε 1,74 εκατ. δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,12 δισ. ευρώ σε 1,65 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 32 εκατ. ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 12 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, θα καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης πληρωμές για προκαταβολές συντάξεων, επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ, εφάπαξ και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Snapshot powered by AI

Από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.73 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου,

στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021,

στις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και

στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: