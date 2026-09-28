Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου.
- 1825 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη του Καρβασαρά. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία.
- 1952 - Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας καταλαμβάνει, μετά από σκληρές μάχες, το Μικρό και Μεγάλο Νόρι, ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν.
- 1974 - Καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία.
- 1994 - Από βύθιση του υπερωκεάνιου «Εσθονία» λόγω εισόδου νερού από την μπουκαπόρτα πνίγονται στη Βαλτική 852 άτομα.
- 2000 - Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
- 2003 – Πεθαίνει ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, Ελία Καζάν (Ηλίας Καζαντζόγλου).
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