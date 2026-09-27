Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να προετοιμαστεί νομικός φάκελος κατά του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την αίτηση Ερντογάν προς την Interpol για έκδοση Ερυθράς Αγγελίας κατά του Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τρίτο μέρος για την υποβολή της υπόθεσης.

Ο νομικός φάκελος προορίζεται κυρίως ως μοχλός πίεσης και αποτρεπτικό μέσο προς τον Ερντογάν.

Ο Νετανιάχου και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στη διυπουργική ομάδα της χώρας και στον διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου να αρχίσουν την προετοιμασία νομικού φακέλου ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού i24NEWS.

Η εντολή δόθηκε μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι προσέφυγε στην Interpol, ζητώντας την έκδοση Ερυθράς Αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή αποτέλεσε μόνο μία από μια σειρά κλιμακούμενων ενεργειών που οδήγησαν στην απόφαση για την προετοιμασία του νομικού φακέλου.

Η υπόθεση αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στις ενέργειες του Ερντογάν κατά της κουρδικής μειονότητας στην Τουρκία, ενώ θα εξετάζεται επίσης το ζήτημα της χρηματοδότησης της Χαμάς από την κυβέρνησή του.

Υπάρχει το ενδεχόμενο το ίδιο το Ισραήλ να προσφύγει στο ΔΠΔ, αν και θεωρείται πιθανότερο να χρησιμοποιήσει τρίτο μέρος για την υποβολή της υπόθεσης.

Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.

Ωστόσο, πηγές σημείωσαν ότι το Ισραήλ ελπίζει πως τελικά δεν θα χρειαστεί να καταθέσει επίσημα την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος είναι η ύπαρξη του νομικού φακέλου να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης απέναντι στον Ερντογάν και, στην πράξη, ως αποτρεπτικό μέσο.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως και αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης.

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