Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96: Οι «ερυθρόλευκοι» επιβίωσαν στο... θρίλερ και κατέκτησαν το Super Cup

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Ολυμπιακός άντεξε στην απίθανη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, υποτάσσοντας την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι με 101-96 και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.

Ο μαχητικός «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμαράζ στην τέταρτη περίοδο, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (98-96) και διεκδικώντας μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα μια μυθική ανατροπή.

Ωστόσο, το φάουλ πάνω στον Μοντέρο 15'' δευτερόλεπτα πριν το τέλος, για το οποίο διαμαρτύρονται έντονα από πλευράς ΠΑΟΚ έκρινε εν πολλοίς την αναμέτρηση, με τον Δομινικανό να ευστοχεί σε ζευγάρι βολών και να κάνει το 100-96.

Κορυφαίος από πλευράς Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν τόσο ο Ζαν Μοντέρο (20π.), όσο και ο Εβάν Φουρνιέ (19π.).

Από την πλευρά των ηττημένων, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μάρκους Φόστερ με 18 πόντους, ενώ Όσμαν και Αλεξάντερ ακολούθησαν με 15 αντίστοιχα.

Το ματς

Με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Χολ να συνεργάζονται εξαιρετικά και τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να δίνουν λύσεις, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στον τελικό, εκμεταλλεύτηκε τα κενά του ΠΑΟΚ και έφτασε νωρίς στο +10 (18-8).

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού, με την αντίδραση του «Δικεφάλου» να έρχεται αποκλειστικά από τα 6,75 και τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος με 3 τρίποντα κράτησε όρθια την ομάδα του και μάζεψε τη διαφορά (18-14 & 23-17). Ωστόσο, η είσοδος του Μοντέρο έδωσε επιθετική ανάσα στους Πειραιώτες, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμά του και να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +8 (25-17).

Παρότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε προσωρινά με τρίποντο του Καλάθη (25-20), ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ. Με τον Βεζένκοφ να στοχεύει να φτάνει τους 12 πόντους και τον Μοντέρο να δίνει επιθετικό ρεσιτάλ, οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «ασπρόμαυρων», επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους.

Προς το φινάλε του ημιχρόνου, οι Πειραιώτες παρουσίασαν σημάδια χαλάρωσης, επιτρέποντας στον «Δικέφαλο» να απαντήσει με ένα σερί 7-0 χάρη σε καλάθια των Καλάθη και Περσίδη, μειώνοντας τη διαφορά στους 14 πόντους (50-36) με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Με καταιγισμό τριπόντων και από τις δύο πλευρές ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Ο Παπανικολάου βρήκε στόχο από τη γωνία για το 53-36, με τους Φόστερ και Όσμαν να απαντούν άμεσα από την περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός διατηρούσε με άνεση το διψήφιο προβάδισμα (58-47), βρίσκοντας σημαντικές λύσεις από τον Βεζένκοφ, που με μακρινό τρίποντο έκανε το 64-51.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε συγκινητική αντεπίθεση και μετέτρεψε το παιχνίδι σε «ροντέο». Με εύστοχα σουτ των Όσμαν, Μήτρου-Λονγκ και Καλάθη, ο «Δικέφαλος» ροκάνισε τη διαφορά μέχρι και τους 8 πόντους για το 68-60. Ο Βεζένκοφ έδωσε «ανάσα» στους Πειραιώτες, όμως οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να πληγώνουν την ερυθρόλευκη άμυνα από τα 6,75. Στο φινάλε της περιόδου, ο Φουρνιέ πέτυχε γκολ-φάουλ και ο Μοντέρο κέρδισε βολές στα 6'', ενώ ο Ταϊρί διαμόρφωσε το 74-65 με το οποίο ο Ολυμπιακός μπήκε στο καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Εντζάι να κλέβει την παράσταση προσφέροντας εντυπωσιακά καρφώματα (78-68), ενώ οι Βεζένκοφ (25π., 10ριμπ.) και Φουρνιέ (17π.) διατηρούσαν σταθερά τον Ολυμπιακό σε απόσταση ασφαλείας 88-75, 5:28' πριν τη λήξη.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα. Με ένα απίθανο ντεμαράζ δια χειρός Όσμαν, Καλάθη και Φόστερ, ο «Δικέφαλος» εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Πειραιωτών, ροκάνισε τη διαφορά από τους 21 στους 2 πόντους (94-93 & 98-96) και μετέτρεψε το παιχνίδι σε θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα, ο Καλάθης αστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα ισοφάρισης στα 26'', επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να «κλειδώσει» τη νίκη από τη γραμμή των βολών με ψυχραιμία από τους Μοντέρο και Χολ.

STOIXIMAN SUPER CUP 2026 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν τελικά με 101-96, κατακτώντας το πέμπτο συνεχόμενο Stoiximan Super Cup της ιστορίας τους, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που πάλεψε μέχρι την τελευταία ανάσα.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ (0/5 σουτ, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 25 (6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 8 (1/4 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Χολ 12 (5/6 δίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουορντ 2, Μοντέρο 20 (1/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 9/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νετζήπογλου, Εντιάι 9 (4/6 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Φουρνιέ 19 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ 11 (3/5 τρίποντα), Όσμαν 15 (4/11 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλεξάντερ 15 (4/5 δίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ), Περσίδης 10 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Καλάθης 11 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Ταϊρί 2, Χάτζινς 11 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόστερ 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ασίστ)