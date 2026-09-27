Παγκόσμια πρωτιά: Ρομποτικό ιστιοφόρο διέσχισε ολόκληρο τον Ατλαντικό

Snapshot Το ρομποτικό ιστιοφόρο C-Star PC13 της εταιρείας Oshen διέσχισε αυτόνομα τον Ατλαντικό Ωκεανό, καλύπτοντας 2.926 ναυτικά μίλια από τα Κανάρια Νησιά έως τα Μπαρμπάντος.

Η ομάδα της Oshen είναι η πρώτη παγκοσμίως που ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό Microtransat Challenge για ανεξάρτητη διάσχιση του Ατλαντικού από μικρό ιστιοφόρο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το σκάφος τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ που ενεργοποιούν αισθητήρες και προσαρμόζουν αυτόματα το πανί για βέλτιστη αξιοποίηση του ανέμου.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του C-Star σε τομείς όπως η άμυνα, η προστασία υποβρύχιων καλωδίων, η παρακολούθηση παράνομης αλιείας και η συλλογή επιστημονικών δεδομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το ρομποτικό σκάφος θα αποσυρθεί και θα φιλοξενηθεί σε καταφύγιο χελωνών στα Μπαρμπάντος. Snapshot powered by AI

Ένα ρομποτικό σκάφος που σχεδιάστηκε από ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Πλίμουθ κατάφερε να διασχίσει τον Ατλαντικό Ωκεανό εντελώς αυτόνομα, πετυχαίνοντας μια παγκόσμια πρωτιά.

Η εταιρεία Oshen ανακοίνωσε ότι το μήκους 1,2 μέτρων ρομποτικό ιστιοφόρο της πέρασε τη γραμμή τερματισμού ανατολικά των Μπαρμπάντος στις 13 Σεπτεμβρίου, έχοντας αποπλεύσει από τα Κανάρια Νησιά στις 7 Μαΐου. Το σκάφος C-Star PC13 κάλυψε συνολικά 2.926 ναυτικά μίλια (5.400 χιλιόμετρα), καθιστώντας την ομάδα την πρώτη στον κόσμο που ολοκληρώνει τον διαγωνισμό Microtransat Challenge, ο οποίος αφορά την ανεξάρτητη διάσχιση του Ατλαντικού από μικρό ιστιοφόρο χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Τα σκάφη C-Star διαθέτουν ηλιακά πάνελ, η ενέργεια των οποίων τροφοδοτεί τους αισθητήρες και προσαρμόζει το σταθερό πανί ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο η δύναμη του ανέμου. Η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια, Anahita Laverack, η οποία εργάζεται πάνω σε αυτή την πρόκληση εδώ και πέντε χρόνια, δήλωσε πως, παρά τις δυσκολίες και τις αποτυχίες των προηγούμενων προσπαθειών –όπως η πρώτη απόπειρα που απέτυχε μετά από 10 μέρες και η δεύτερη που διήρκεσε 220 μέρες–, η ομάδα κατάφερε τελικά να φέρει εις πέρας το εγχείρημα.

Ο διαγωνισμός είχε δημιουργηθεί πριν από 20 χρόνια από δύο ακαδημαϊκούς και είχε επιχειρηθεί από περισσότερες από 30 ομάδες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων και ναυτικών δυνάμεων. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το σκάφος θα αποσυρθεί και θα φιλοξενηθεί σε καταφύγιο χελωνών στα Μπαρμπάντος, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα δεδομένα και την τεχνολογία των C-Stars σε εφαρμογές άμυνας, προστασίας υποβρύχιων καλωδίων, παρακολούθησης της παράνομης αλιείας και συλλογής επιστημονικών δεδομένων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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