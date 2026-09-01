Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

Snapshot Το σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων στον Βόρειο Ατλαντικό παρουσιάζει σοβαρά σημάδια εξασθένησης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση ετήσιων δακτυλίων ανάπτυξης σε μακρόβια όστρακα, που αναδεικνύουν αποσταθεροποίηση των ωκεάνιων ρευμάτων τους τελευταίους 150 χρόνια.

Η εξασθένηση του συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές, όπως ψύχρανση, μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η προσθήκη γλυκού νερού από το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία επηρεάζει την πυκνότητα των νερών και τη δυναμική της ωκεάνιας κυκλοφορίας.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του συστήματος. Snapshot powered by AI

Κάτι παράξενο συμβαίνει στον Βόρειο Ατλαντικό και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά σε μια αργή αλλά επικίνδυνη μεταβολή του κλιματικού συστήματος της Γης. Ένα τεράστιο σύστημα κυκλοφορίας των ωκεάνιων υδάτων, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση των θερμοκρασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής, παρουσιάζει σοβαρά σημάδια εξασθένησης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances.

Μικρά όστρακα αποκαλύπτουν μια τεράστια κλιματική προειδοποίηση

Σε μια εντυπωσιακή επιστημονική ανατροπή, τα προειδοποιητικά σημάδια δεν εντοπίστηκαν μέσω δορυφόρων ή μετεωρολογικών σταθμών, αλλά μέσα από τους δακτυλίους ανάπτυξης θαλάσσιων μαλακίων που ήταν θαμμένα βαθιά κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Μακρόβια είδη, όπως η αχιβάδα ocean quahog και το dog cockle, σχηματίζουν στα όστρακά τους ετήσιες ζώνες ανάπτυξης, αντίστοιχες με τους δακτυλίους των δέντρων. Τα στρώματα αυτά διατηρούν χημικά ίχνη από τις συνθήκες που επικρατούσαν στον ωκεανό κάθε χρονιά.

Μελετώντας αυτές τις διαδοχικές στρώσεις, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στον ωκεανό επί εκατοντάδες χρόνια.

Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά: οι ερευνητές εντόπισαν δύο σαφείς περιόδους αποσταθεροποίησης του συστήματος των ωκεάνιων ρευμάτων κατά τους τελευταίους 150 χρόνια. Η πρώτη σημειώθηκε πριν από τη δεκαετία του 1920. Η δεύτερη ξεκίνησε στα μέσα του 20ού αιώνα και, σύμφωνα με τα δεδομένα, δεν έχει σταματήσει έκτοτε.

Η δρ. Beatriz Arellano Nava, επικεφαλής της μελέτης, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα παρέχουν «ανεξάρτητες ενδείξεις ότι ο Βόρειος Ατλαντικός έχει χάσει τη σταθερότητά του» και ότι το σύστημα ενδέχεται να κατευθύνεται προς την υπέρβαση ενός κρίσιμου ορίου.

Το πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, η πορεία που καταγράφεται προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες.

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με περισσότερο κρύο

Στις αρχές του 14ου αιώνα, η Ευρώπη εισήλθε σε μια περίοδο παρατεταμένης ψύχρανσης, γνωστής ως Μικρή Εποχή των Παγετώνων. Οι μέσες θερμοκρασίες μειώθηκαν μόλις κατά λίγους βαθμούς Κελσίου, όμως οι επιπτώσεις ήταν δραματικές: ποτάμια πάγωναν, οι σοδειές καταστρέφονταν και οι σκληροί χειμώνες έγιναν συχνό φαινόμενο.

Η νέα έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένα παρόμοιο μοτίβο ψύχρανσης, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί η εξασθένηση του ωκεάνιου στροβίλου.

Το σενάριο, ωστόσο, δεν θα είναι απαραίτητα ίδιο με εκείνο της ιστορικής περιόδου. Η σημερινή ατμόσφαιρα είναι θερμότερη και το κλιματικό σύστημα παρουσιάζει μεγαλύτερη αστάθεια.

Ο κίνδυνος, όμως, για εντονότερα κύματα ψύχους, μεταβολές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των αμερικανικών ακτών είναι υπαρκτός.

Ακόμη και χωρίς μια πλήρη κατάρρευση, μια σημαντική επιβράδυνση της κυκλοφορίας θα μπορούσε να μεταβάλει το κλίμα σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου.

Ο «ιμάντας μεταφοράς» που κρατά το κλίμα σε ισορροπία

Ο στροβιλισμός του Βόρειου Ατλαντικού αποτελεί μόνο ένα τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου μηχανισμού: της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας, γνωστής ως AMOC.

Συχνά παρομοιάζεται με έναν τεράστιο «ιμάντα μεταφοράς». Το σύστημα μεταφέρει θερμά νερά από τις τροπικές περιοχές προς τον Βορρά, όπου τα νερά ψύχονται, αποκτούν μεγαλύτερη πυκνότητα, βυθίζονται και στη συνέχεια επιστρέφουν προς τον Νότο σε μεγάλο βάθος.

Αυτή η ευαίσθητη ισορροπία, όμως, δέχεται ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία και την Αρκτική προσθέτει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού στον Βόρειο Ατλαντικό, επηρεάζοντας τη διαδικασία βύθισης των υδάτων που εξαρτάται από την πυκνότητά τους. Λιγότερο αλάτι σημαίνει μικρότερη πυκνότητα και ελαφρύτερο νερό, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται περισσότερο η κυκλοφορία να διατηρήσει τη δυναμική της.

Όπως εξηγεί η δρ. Nava, μια τέτοια μεταβολή θα μπορούσε να περιορίσει τη μεταφορά θερμότητας προς τον Βορρά, προκαλώντας μια αλυσιδωτή σειρά κλιματικών αλλαγών, όπως συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, εντονότερες εποχικές διακυμάνσεις στην Ευρώπη και μεταβολές στα παγκόσμια μοτίβα βροχοπτώσεων.

Με άλλα λόγια, καμία περιοχή του πλανήτη δεν θα έμενε ανεπηρέαστη.

Οι ωκεανοί δεν πρόκειται να παγώσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, η βασική ιδέα πίσω από το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας The Day After Tomorrow δεν αποτελεί αποκλειστικά προϊόν επιστημονικής φαντασίας.

Εάν το συγκεκριμένο σύστημα ωκεάνιας κυκλοφορίας συνεχίσει να εξασθενεί, θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρύτερη AMOC και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη — από διαταραχές στις καλλιεργητικές περιόδους έως ισχυρότερες καταιγίδες και πιο απρόβλεπτα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, υπάρχει ακόμη ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για δράση. Ο στροβιλισμός μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμη σε σημείο καμπής, όμως τα σημάδια αστάθειας πληθαίνουν.

Και, όπως επισημαίνει η δρ. Nava, «η ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί η υπέρβαση σημείων καμπής στον Ατλαντικό Ωκεανό».