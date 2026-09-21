Τέιλορ Σουίφτ: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» - Η αντίδρασή της στη μεγάλη στιγμή του Τράβις Κέλσι

Η τραγουδίστρια πανηγύρισε το touchdown του συζύγου της στον αγώνα των Chiefs με τους Colts

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τέιλορ Σουίφτ: «Αυτός είναι ο άντρας μου!» - Η αντίδρασή της στη μεγάλη στιγμή του Τράβις Κέλσι
LIFESTYLE
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  • Η Τέιλορ Σουίφτ πανηγύρισε έντονα το touchdown του συζύγου της, Τράβις Κέλσι, στον αγώνα των Kansas City Chiefs με τους Indianapolis Colts.
  • Η Σουίφτ παρακολουθεί ενεργά τους αγώνες των Chiefs και έχει εξοικειωθεί με το NFL λόγω της σχέσης της με τον Κέλσι.
  • Οι Kansas City Chiefs διατήρησαν το αήττητο ξεκίνημά τους στη regular season με 2-0 μετά τη νίκη επί των Colts.
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Για ακόμη μία φορά στις εξέδρες του Arrowhead Stadium βρέθηκε η Τέιλορ Σουίφτ, για να στηρίξει τον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, και αυτή τη φορά δεν κατάφερε να κρύψει τον ενθουσιασμό της.

Ο σταρ των Kansas City Chiefs πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Indianapolis Colts, έχοντας 9 υποδοχές για 101 γιάρδες και ένα touchdown, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 33-30 στην παράταση.

Το touchdown του Κέλσι, μάλιστα, έκανε τη σύζυγό του να πανηγυρίσει έντονα από την εξέδρα. Η Τέιλορ Σουίφτ παρακολουθούσε τη φάση και, μόλις ο 36χρονος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, αντέδρασε με ενθουσιασμό, δείχνοντας προς τον αγωνιστικό χώρο και φωνάζοντας: «Αυτός είναι ο άντρας μου!».

Η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες και γρήγορα έγινε ένα από τα στιγμιότυπα του αγώνα που ξεχώρισαν, δίνοντας στους θεατές μια ακόμη ματιά στη σχέση του ζευγαριού.

Η Σουίφτ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο πλευρό του Κέλσι στους αγώνες των Chiefs και, παρότι η σχέση της με το NFL ξεκίνησε μέσα από τη σχέση τους, πλέον δείχνει να έχει εξοικειωθεί ιδιαίτερα με το άθλημα και να παρακολουθεί με ένταση τις επιδόσεις του συζύγου της.

Ο Κέλσι, από την πλευρά του, είχε έναν από τους πιο παραγωγικούς αγώνες του μέχρι στιγμής στη σεζόν. Οι 101 γιάρδες και το touchdown του ήρθαν σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους Chiefs να επικρατούν τελικά των Colts στην παράταση και να διατηρούν το αήττητο ξεκίνημά τους στη regular season με 2-0.

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