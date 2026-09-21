Σίντι Κρόφορντ: Όταν αποθέωνε τον «μαχητή» γιο της - «Πέρασες μέσα από τη φωτιά»

Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία 27 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Σίντι Κρόφορντ: Όταν αποθέωνε τον «μαχητή» γιο της - «Πέρασες μέσα από τη φωτιά»
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  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ, πέθανε αιφνίδια σε ηλικία 27 ετών.
  • Η Σίντι Κρόφορντ και η οικογένειά της είχαν δημόσια στηρίξει τον Πρίσλεϊ κατά τη διάρκεια της θεραπείας του με ιμπογαΐνη για την ψυχική του υγεία.
  • Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του με την ψυχική υγεία, τη χρήση φαρμάκων και την ανάγκη για καλύτερη καθοδήγηση από τους γιατρούς.
  • Η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των δυσκολιών του Πρίσλεϊ στην οικογένεια και στην ειλικρίνεια του αδελφού της.
  • Ο Πρίσλεϊ ξεκίνησε το μόντελινγκ σε νεαρή ηλικία και είχε αντιμετωπίσει προβλήματα όπως η σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2019.
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Η Σίντι Κρόφορντ είχε χαρακτηρίσει «μαχητή» τον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 27 ετών, την Κυριακή.

Το διάσημο μοντέλο, η 25χρονη κόρη της Κάια και ο 64χρονος σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ είχαν σταθεί δημόσια στο πλευρό του Πρίσλεϊ τον περασμένο Μάρτιο, όταν εκείνος αποκάλυψε μέσω Instagram ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με ιμπογαΐνη στο Μεξικό.

Μετά την ανάρτηση του Πρίσλεϊ για την εμπειρία του, η οικογένειά του έσπευσε να τον στηρίξει στα σχόλια.

Η Σίντι έγραψε: «Είσαι μαχητής! Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου! Είμαι τόσο περήφανη!».

Η Κάια πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου. Είμαι απίστευτα περήφανη».

Kaia Gerber,Presley Gerber,Rande Gerber,Cindy Crawford

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Κάια Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ / AP

Από την πλευρά του, ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, έγραψε: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα και για το θάρρος σου. Το να αντιμετωπίζεις ό,τι είναι δύσκολο απαιτεί πραγματική δύναμη και το να σε βλέπω να βρίσκεις ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό σου σημαίνει τα πάντα. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Πρίσλεϊ είχε γράψει: «Πριν από την υψηλή δόση ιμπογαΐνης — μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα. Ήμουν απολύτως τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ένιωθα ξανά το ίδιο αν έπρεπε να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο άλλη φορά. Βοηθά, βέβαια, το να μη βάζεις τον εαυτό σου στις καταστάσεις που σε οδηγούν εκεί, αλλά έτσι είναι μερικές φορές η ζωή».

Τον περασμένο μήνα, η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει στη Vogue για το πώς η χρήση ουσιών και οι δυσκολίες του Πρίσλεϊ με την ψυχική του υγεία είχαν επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει τους πάντες και τους φέρνει στο ίδιο επίπεδο», είχε δηλώσει.

Kaia Gerber,Presley Gerber

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

Ο Πρίσλεϊ ξεκίνησε το μόντελινγκ σε ηλικία 15 ετών και συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας, όπως οι Dolce & Gabbana και Calvin Klein. Από νεαρή ηλικία αντιμετώπιζε δυσκολίες με την ψυχική του υγεία, ενώ το 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχε αποκαλύψει ότι απομακρυνόταν για ένα διάστημα από τα social media, προκειμένου «να φροντίσω λίγο τη δική μου ψυχική υγεία».

Έναν μήνα αργότερα, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή μέσα από ένα ειλικρινές βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα φάρμακα που λάμβανε για «νυχτερινούς τρόμους» και «κρίσεις πανικού».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images

«Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική», είπε αρχικά, προτού αποκαλύψει ότι λάμβανε 1 mg βουπρενορφίνης δύο φορές την ημέρα — ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται τόσο για την αντιμετώπιση του πόνου όσο και για διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση οπιοειδών.

Ο Πρίσλεϊ ανέφερε επίσης ότι η λήψη βενζοδιαζεπινών «αυξομειωνόταν ανάλογα με όσα συνέβαιναν στη ζωή μου».

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες, με διάφορες μορφές, το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα», είχε πει.

Στο ίδιο βίντεο στο Instagram σημείωσε ότι «οι γιατροί λένε πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι κάπως τρομακτικό. Αλλά ελπίζω ότι μέσα από τη δική μου έρευνα, τη δική τους έρευνα, τον κόσμο και τον Θεό, θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση».

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει επίσης για την έλλειψη σαφούς καθοδήγησης που, όπως υποστήριζε, είχε λάβει από τους γιατρούς σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή του.

Presley Gerber And Don Lopez Host A Model Casting

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images

Getty Images North America

«Θα ήθελα οι γιατροί να μου λένε: “Πάρε αυτό τρεις φορές την ημέρα”. Όμως κάθε ψυχίατρος που είχα —και έχω πάει σε 15— είναι σαν να λέει: “Ορίστε 20 φάρμακα, πάρε αυτό αν νιώθεις έτσι, πάρε εκείνο όταν το χρειάζεσαι”. Και εγώ λέω: “Όχι, μη μου δίνετε τόσο μεγάλη ελευθερία”. Χρειάζομαι κάποια καθοδήγηση», είχε εξηγήσει.

Η Κάια είχε δηλώσει στη Vogue ότι οι δυσκολίες του αδελφού της την έκαναν να θέλει να είναι «το εύκολο παιδί» της οικογένειας.

«Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα κι εγώ να βλέπω τον εαυτό μου ως “το εύκολο παιδί” και δεν ήθελα ποτέ να ζητάω βοήθεια. Γιατί μου φαινόταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που είχαν ανάγκη από στήριξη», είχε εξηγήσει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αναζωογονητικό» το γεγονός ότι έβλεπε τον αδελφό της να μιλά με τόση ειλικρίνεια.

«Οι γονείς μου, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα — και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα δείξω σε όλους πόσο ανθρώπινος είμαι”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», είχε πει.

«Και το να προσπαθείς να βάλεις καπάκι σε κάτι, απλώς κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν», είχε προσθέσει.

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