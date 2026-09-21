Drone, αεροπλάνο ή UFO; Βίντεο με μυστηριώδη φώτα πάνω από την Τεχεράνη γίνονται viral

Snapshot Βίντεο με μυστηριώδη φωτεινά αντικείμενα καταγράφηκαν στον νυχτερινό ουρανό της Τεχεράνης και διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα ή την απειλή του αντικειμένου.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα σημεία αναφοράς στα βίντεο για τον υπολογισμό μεγέθους, ύψους, απόστασης ή ταχύτητας των φωτών.

Η ακριβής τοποθεσία και ημερομηνία λήψης των βίντεο παραμένουν άγνωστες και δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής αμοντάριστο βίντεο που να επιτρέπει ανεξάρτητη επαλήθευση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Βίντεο που φέρονται να καταγράφουν φωτεινό αντικείμενο να κινείται στον νυχτερινό ουρανό της Τεχεράνης κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εικασίες για την ταυτότητα του αντικειμένου.

Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι τα φώτα ενδέχεται να προέρχονται από drone ή αεροσκάφος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η ακριβής τοποθεσία όπου καταγράφηκαν τα βίντεο, ούτε η ημερομηνία λήψης τους, ενώ παραμένει άγνωστη και η ταυτότητα του αντικειμένου.

Στα αποσπάσματα διακρίνονται αρκετά φωτεινά σημεία να κινούνται στον σκοτεινό ουρανό. Το υλικό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει κάποιο αξιόπιστο σημείο αναφοράς που θα επέτρεπε να υπολογιστούν με ασφάλεια το μέγεθος, το ύψος, η απόσταση ή η ταχύτητα του αντικειμένου.

🌈 Bright, multi-colored lights spotted over Tehran, Iran, go viral on social media 📹 Phone videos capture mysterious lights overnight, while Iranian authorities have not issued any statement treating object as a threat https://t.co/xeX1aNFu8r — Anadolu English (@anadoluagency) September 21, 2026

Τι δείχνουν οι αναρτήσεις

Αρκετοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα X αναδημοσίευσαν το βίντεο στις 20 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ότι είχε καταγραφεί στην Τεχεράνη μία ημέρα νωρίτερα.

Μία από τις αναρτήσεις τοποθετεί μάλιστα το φερόμενο περιστατικό στην περιοχή Αζαντεγκάν, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, στις αναρτήσεις που εξετάστηκαν δεν περιλαμβάνονταν ακριβείς συντεταγμένες ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον τόπο και τον χρόνο της καταγραφής.

Παράλληλα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποιο συνεχές και αμοντάριστο βίντεο που να επιτρέπει την ανεξάρτητη επαλήθευση του υλικού.

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