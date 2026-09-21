Κρήτη: Συνελήφθη 29χρονος για απάτη και λαθραία τσιγάρα – Με χειροπέδες και η γιαγιά του

Snapshot Συνελήφθη 29χρονος στο Ηράκλειο για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, με απώλεια 1.500 ευρώ.

Ο 29χρονος παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ κατά την απάτη που διαπράχθηκε στις 12 και 13 Αυγούστου.

Κατά τον έλεγχο στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν λαθραία τσιγάρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 72χρονης γιαγιάς του.

Οι δύο συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση τηλεφωνικής απάτης και απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο την Κυριακή (20/9) η οποία συνοδεύτηκε με δύο συλλήψεις.

Πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη εις βάρος ηλικιωμένου, ο οποίος έχασε τελικά το ποσό των 1.500 ευρώ στις 13 Αυγούστου. Ο 29χρονος συλληφθέντας παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόπειρα τηλεφωνικής απάτης είχε λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου.

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας κατά την οποία εξετάστηκε και βιντεοληπτικό υλικό, ώσπου εντοπίστηκε ο δράστης και η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του για έλεγχο όπου και τελικά συνελήφθη για απάτη και απόπειρα απάτης.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και λαθραία πακέτα με τσιγάρα οπότε και συνελήφθη η 72χρονη γιαγιά του, αφού η ίδια δήλωσε ότι ήταν δικά της.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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