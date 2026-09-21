Κρήτη: Συνελήφθη 29χρονος για απάτη και λαθραία τσιγάρα – Με χειροπέδες και η γιαγιά του
Η απάτη είχε σημειωθεί στις 12 Αυγούστου
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- Συνελήφθη 29χρονος στο Ηράκλειο για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, με απώλεια 1.500 ευρώ.
- Ο 29χρονος παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ κατά την απάτη που διαπράχθηκε στις 12 και 13 Αυγούστου.
- Κατά τον έλεγχο στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν λαθραία τσιγάρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 72χρονης γιαγιάς του.
- Οι δύο συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες.
Στην εξιχνίαση τηλεφωνικής απάτης και απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο την Κυριακή (20/9) η οποία συνοδεύτηκε με δύο συλλήψεις.
Πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη εις βάρος ηλικιωμένου, ο οποίος έχασε τελικά το ποσό των 1.500 ευρώ στις 13 Αυγούστου. Ο 29χρονος συλληφθέντας παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.
Η απόπειρα τηλεφωνικής απάτης είχε λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου.
Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας κατά την οποία εξετάστηκε και βιντεοληπτικό υλικό, ώσπου εντοπίστηκε ο δράστης και η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του για έλεγχο όπου και τελικά συνελήφθη για απάτη και απόπειρα απάτης.
Στο σπίτι του βρέθηκαν και λαθραία πακέτα με τσιγάρα οπότε και συνελήφθη η 72χρονη γιαγιά του, αφού η ίδια δήλωσε ότι ήταν δικά της.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Με πληροφορίες από zarpanews.gr