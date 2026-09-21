Βερολίνο: Πώς η Τουρκάλα μετανάστρια Ελίφ Εράλπ πήγε την Αριστερά στην κορυφή με όπλο το στεγαστικό

Η στεγαστική κρίση και το κόστος των ενοικίων αποτέλεσαν το πιο πιεστικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους, με το Die Linke να θεωρείται πιο ικανό να το αντιμετωπίσει

Μιχάλης Παπαδάκος

Βερολίνο: Πώς η Τουρκάλα μετανάστρια Ελίφ Εράλπ πήγε την Αριστερά στην κορυφή με όπλο το στεγαστικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αριστερά στο Βερολίνο κατέγραψε σημαντική άνοδο στις εκλογές και ξεπέρασε το CDU, ενώ το AfD ενισχύθηκε και έγινε δεύτερη δύναμη.
  • Η αποδοκιμασία της προηγούμενης κυβέρνησης CDU-SPD και η στροφή των νέων ψηφοφόρων προς την Αριστερά ήταν καθοριστικοί παράγοντες για το αποτέλεσμα.
  • Η στεγαστική κρίση και το κόστος των ενοικίων αποτέλεσαν το πιο πιεστικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους, με το Die Linke να θεωρείται πιο ικανό να το αντιμετωπίσει.
  • Η εκλογική επιτυχία της Αριστεράς ήταν ισχυρότερη σε πυκνοκατοικημένες και ανατολικές συνοικίες του Βερολίνου, όπου ζουν πολλοί ενοικιαστές.
  • Η Ελίφ Εράλπ, ηγέτιδα του Die Linke στο Βερολίνο, με μεταναστευτικό υπόβαθρο και έμφαση στη στεγαστική κρίση, αντιρατσισμό και κλιματική πολιτική, πρωταγωνίστησε στην άνοδο του κόμματος.
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Η Αριστερά αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια των εκλογών στο Βερολίνο, καταγράφοντας σημαντική άνοδο και αφήνοντας πίσω της το CDU, ενώ το AfD ενισχύθηκε επίσης και αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη. Αντίθετα, ο προηγούμενος κυβερνητικός συνασπισμός CDU και SPD υπέστη σημαντικές απώλειες, με τους Σοσιαλδημοκράτες να υποχωρούν στην πέμπτη θέση.

Η ανάλυση του Spiegel εντοπίζει πέντε βασικούς παράγοντες πίσω από το αποτέλεσμα.

Η αποδοκιμασία της κυβέρνησης CDU-SPD

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας για την προηγούμενη κυβέρνηση του κρατιδίου. Μόλις το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από το έργο της Γερουσίας του Βερολίνου, ποσοστό που σύμφωνα με την ανάλυση αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

Η στροφή των νέων προς την Αριστερά

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι νεότεροι ψηφοφόροι. Για πρώτη φορά στο Βερολίνο είχαν δικαίωμα ψήφου στις συγκεκριμένες εκλογές και οι 16χρονοι, ενώ το Die Linke κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις ηλικίες 16-24 και 25-34 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, η υποστήριξη προς το κόμμα στις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2023.

Παράλληλα, η Αριστερά κατάφερε να προσελκύσει περίπου 75.000 ψήφους από ανθρώπους που στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαν ψηφίσει, ξεπερνώντας το AfD στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους ήταν η στέγαση και το κόστος των ενοικίων. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες ανέφεραν τη στέγαση ως ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της πόλης.

Σε αυτό το πεδίο, οι ψηφοφόροι απέδωσαν στο Die Linke την υψηλότερη ικανότητα αντιμετώπισης του προβλήματος. Το κόμμα είχε θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας την εφαρμογή του δημοψηφίσματος του 2021 για την κοινωνικοποίηση μεγάλων εταιρειών στέγασης, καθώς και ζητήματα όπως τα ενοίκια και η οικονομικά προσιτή κατοικία.

Ισχυρότερο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές

Η εκλογική επιτυχία της Αριστεράς είχε και έντονη γεωγραφική διάσταση. Το Die Linke εμφανίστηκε ιδιαίτερα ισχυρό στις πυκνοκατοικημένες περιοχές μέσα στον δακτύλιο του S-Bahn, όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό ενοικιαστών, αλλά και σε αρκετές ανατολικές συνοικίες. Στο Neukölln 2, μάλιστα, συγκέντρωσε 53% των ψήφων.

Στις δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές το CDU διατήρησε ισχυρότερη παρουσία, ενώ σε αρκετές βόρειες και ανατολικές εξωτερικές περιφέρειες το AfD κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά του.

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Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ

Στο επίκεντρο της εκλογικής επιτυχίας της Αριστεράς βρίσκεται η 45χρονη Ελίφ Εράλπ, η οποία ηγείται του κόμματος στο Βερολίνο.

Η Εράλπ γεννήθηκε στο Μόναχο, έναν μήνα αφότου η μητέρα της έφτασε στη Γερμανία, οκτώ μηνών έγκυος. Οι γονείς της, σοσιαλιστές συνδικαλιστές, είχαν εγκαταλείψει την Τουρκία ως πολιτικοί πρόσφυγες μετά το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου.

Σπούδασε Νομική και εργάστηκε στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αλλά και στον τομέα του δικαίου μετανάστευσης και ασύλου. Το 2017, μετά την είσοδο του AfD για πρώτη φορά στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, εντάχθηκε στο Die Linke.

Το 2021 εξελέγη στο Κοινοβούλιο του κρατιδίου του Βερολίνου. Είναι παντρεμένη, μητέρα δύο παιδιών και ζει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο Κρόιτσμπεργκ.

Στην πολιτική της ατζέντα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η στεγαστική κρίση και τα ενοίκια, οι κοινωνικές υποδομές, η κλιματική πολιτική, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον ρατσισμό και τον αντιφασισμό.

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