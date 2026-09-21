Σίσσυ Χρηστίδου: Πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA - «Είναι εδώ όλοι οι άνθρωποι που αγαπά

Snapshot Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέλαβε την καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας και γίνεται καθημερινή συνήθεια του καναλιού.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρίσκονται ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Η ομάδα χαρακτηρίζεται από χημεία, χιούμορ και άποψη, ενώ η εκπομπή διατηρεί βασικά στοιχεία που αγαπούν οι θεατές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της εκπομπής και την παρουσία αγαπημένων συνεργατών πίσω από τις κάμερες. Snapshot powered by AI

Το «Χαμογέλα και πάλι» γίνεται η καθημερινή συνήθεια του MEGA και η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Δευτέρας, έκανε πρεμιέρα.

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη, βρίσκονται στο πλευρό της παρουσιάστριας και φέτος.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό… Και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, καθημερινό το “Χαμογέλα” μας… Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι όλοι εδώ, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε, και πίσω από τις κάμερες, οι περισσότεροι δηλαδή… Κάποια πράγματα άλλαξαν, τα βασικά όμως που ξέρετε όχι. Είμαστε πολύ πιστοί σε αυτά που αγαπάμε…», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη.

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