Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική - Θα ελεγχθεί και εκείνη»

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αρνήθηκε την ύπαρξη της «κβαντικής ιατρικής» ως επιστημονικής ειδικότητας.

Προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και τα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καρυστιανού μέσω του συστήματος MedWatch.

Η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει άδεια λειτουργίας μόνο για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την Αθήνα.

Το MedWatch θα εντοπίζει και θα αναφέρει αυτόματα παραπλανητικές διαφημίσεις στους Ιατρικούς Συλλόγους για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι έλεγχοι θα γίνονται ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης και χωρίς ανθρώπινο παρέμβαση στο σύστημα. Snapshot powered by AI

Κατηγορηματικός ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απέκλεισε την ύπαρξη της «κβαντικής ιατρικής» και προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την πρόσφατη αντιπαράθεσή τους. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως το σύστημα MedWatch θα χρησιμοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη για να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις.

Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κυρία Καρυστιανού διαθέτει άδεια λειτουργίας μόνο για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την Αθήνα, ενώ το MedWatch θα εντοπίσει αυτόματα και θα επισημάνει οποιαδήποτε παραπλανητική διαφήμιση στην πλατφόρμα. «Η κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική ειδικότητα ούτε αναγνωρίζεται από πανεπιστήμιο», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, διαχωρίζοντας την κβαντική φυσική και τη λειτουργία των μαγνητικών τομογράφων από την αμφιλεγόμενη χρήση του όρου στην ιατρική πρακτική.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καρυστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο, ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης.

«Επίσης, είδα στο site, θα το κοιτάξω, ότι διαφημίζει και τη χρήση κάποιων μηχανημάτων που δεν είμαι καθόλου βέβαιος έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι. Όχι εγώ, οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα το κάνουν. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους Ιατρικούς Συλλόγους το mail που λέει ότι ‘αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν προβλέπει η ιατρική δεοντολογία. Ελέγχονται όλοι, όποιος και να είναι. Και εγώ να είμαι πρέπει να ελεγχθώ. Στο σύστημα δεν υπάρχει ανθρώπινό χέρι. Δεν μπορώ να πω ‘επειδή η Καρυστιανού είναι αρχηγός κόμματος να μην ελεγχθεί’. Θα ελεγχθεί, όχι εκδικητικά».

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα αναλάβουν τη διερεύνηση των υποθέσεων, με τη βοήθεια του MedWatch, το οποίο αποστέλλει αυτόματα ειδοποιήσεις για παραβιάσεις ιατρικής δεοντολογίας.