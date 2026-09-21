Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση πριν πεθάνει

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

Τον Μάρτιο είχε δημοσιεύσει ανάρτηση για τη θεραπεία του με ψυχεδελικές ουσίες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον εθισμό του.

Εξέφρασε την ελπίδα να είναι η τελευταία φορά που χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέτοια θεραπεία και ευχαρίστησε την ομάδα που τον στήριξε.

Ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες του με την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη, θέλοντας να βοηθήσει άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Η οικογένεια του, ιδίως η μητέρα και η αδελφή του, υποστήριζαν δημόσια τον αγώνα του και αναγνώριζαν τη σημασία της ειλικρίνειας σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας και εθισμού. Snapshot powered by AI

Σοκ προκάλεσε η είδηση θανάτου του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε ηλικία 27 ετών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις στα social media ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη θεραπεία με ψυχεδελικές ουσίες στην οποία υποβλήθηκε, στο πλαίσιο της μάχης του με τον εθισμό.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από τις στιγμές πριν υποβληθεί σε μια λεγόμενη «ibogaine flood dose», δηλαδή σε υψηλή δόση ιμπογαΐνης.

«Μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του τον Μάρτιο. «Ήμουν απολύτως τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ένιωθα ξανά το ίδιο, αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

«Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο Πρίσλεϊ. «Θα δούμε».

Στην ίδια ανάρτηση είχε γράψει ακόμη ότι «προσευχόταν να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαζόταν να επιστρέψει».

«Την επόμενη φορά θα ήθελα να είναι δική μου επιλογή να το κάνω», συνέχισε, ευχαριστώντας παράλληλα την «απίστευτη, στοργική, ευγενική και εξαιρετική ομάδα» που τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Και έκανα και μερικούς φοβερούς φίλους εκεί», κατέληξε.

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Η ανάρτηση είχε προκαλέσει κύμα στήριξης από την οικογένειά του στα σχόλια.

Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ έγραψε: «Είσαι μαχητής! Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου! Είμαι τόσο περήφανη!», ενώ η αδελφή του, Κάια σχολίασε: «Αυτός είναι ο αδελφός μου. Είμαι τόσο απίστευτα περήφανη».

Ο Πρίσλεϊ — που γεννήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια το 1999 — είχε μιλήσει ανοιχτά πριν από τον θάνατό του για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.

«Έχοντας παλέψει με ζητήματα ψυχικής υγείας, με την κατάθλιψη και με άλλα πράγματα που έρχονται μαζί με αυτά, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκείνο το σκοτεινό σημείο στο οποίο βρέθηκα κι εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι αρκετό για μένα», είχε δηλώσει στο podcast Studio 22 το 2023.

«Η ψυχική υγεία είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και έχει πάρα πολλές πτυχές», συνέχισε ο Πρίσλεϊ. «Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθάω ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής».

Και πρόσθεσε: «Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω είναι ότι, έχοντας κάνει εγώ κάποια λάθη, ίσως βοηθήσω άλλους ανθρώπους να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια».

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια αναφέρθηκε σε αυτό που το περιοδικό περιέγραψε ως «δεκαετή μάχη του Πρίσλεϊ με τον εθισμό στα ναρκωτικά».

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο εξισώνει τους πάντες», είπε η Κάια. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα κι εγώ να βλέπω τον εαυτό μου ως “το εύκολο παιδί” και δεν ήθελα ποτέ να ζητάω βοήθεια. Γιατί μου φαινόταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια που χρειάζονταν στήριξη».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το να βλέπει τον αδελφό της να μιλά τόσο ανοιχτά για τη ζωή του ήταν για εκείνη κάτι ανακουφιστικό και αναζωογονητικό.

«Οι γονείς μου, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πάρα πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα δείξω σε όλους ότι είμαι άνθρωπος”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», είπε η Κάια.

«Και το να προσπαθείς να βάλεις ένα καπάκι πάνω σε κάτι, απλώς κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν», κατέληξε.

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