Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη η μνήμη του Προφήτου Ιωνά και του Αγίου Κοδράτου

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
4'
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία
  • Κοδράτος

Προφήτης Ιωνάς

Ο Ιωνάς ήταν προφήτης ο οποίος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Ιωνάς προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «γιωνά», που σημαίνει «περιστερά». Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμιττάγ.

Έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ., την εποχή του βασιλιά Ιεροβοάμ Β'. Ο Θεός τον πρόσταξε να πάει στη Νινευή και να πείσει τους αμαρτωλούς κατοίκους της να μετανοήσουν. Η Νινευή ήταν εχθρική πόλη για τους Ισραηλίτες. Ο Ιωνάς όμως δεν υπάκουσε. Μπήκε σ' ένα καράβι κι αντί να πάει στη Νινευή, τράβηξε για τη Θαρσίς. Τότε, από την οργή του Θεού, ξέσπασε τέτοια τρικυμία, που το πλοίο κινδύνευε να βουλιάξει. Ταραγμένοι, πλήρωμα κι επιβάτες, περίμεναν μοιρολατρικά το χαμό τους. Ο καπετάνιος, πάνω στην απελπισία του, πρότεινε να ρίξουν κλήρο για να δουν ποιος φταίει για το κακό που τους βρήκε. Κι ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, που έτσι ομολόγησε το βαρύ παράπτωμά του απέναντι στον Θεό. Τον έριξαν λοιπόν στη θάλασσα, που αμέσως ηρέμησε και τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος.

Τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στον Θεό, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα το κήτος πλησίασε στη στεριά και τον έβγαλε από το στόμα του. Ο Ιωνάς ευχαρίστησε τον Θεό, που τον συγχώρεσε και πήγε κατόπι στη Νινευή, όπου κήρυξε στους κατοίκους τη μετάνοια και τους έσωσε.

Στον Χριστιανισμό, το συμβάν αυτό αποτελεί προεικόνιση της Σταύρωσης και της τριήμερης Ανάστασης του Χριστού καθώς της αγάπης, που πρέπει να δείχνουν οι Χριστιανοί ακόμα και προς τους εχθρούς τους.

Βασική ιδέα του βιβλίου του Ιωνά είναι ότι ο Θεός αγαπά και προνοεί για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για τον Ισραηλιτικό λαό. Με το βιβλίο του Ιωνά δηλώνεται η παγκοσμιότητα του Θεού. Ο Θεός απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Η σωτηρία αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο τους Ισραηλίτες. Ο Θεός απεχθάνεται το κακό και τιμωρεί αυτούς, που δεν υπακούουν στις εντολές του, αλλά ταυτόχρονα είναι φιλεύσπλαχνος απέναντι στον Ιωνά και τους εθνικούς, που μετανοούν.

Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ»

Σύμφωνα με το saint.gr, τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου του Θεού, Πέτρου, συμβουλεύουν:
«Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου» (Α' έπιστολή Πέτρου,γ' 15), που σημαίνει, να είστε πάντοτε έτοιμοι για να απολογηθείτε και να υπερασπίσετε την αλήθεια του Ευαγγελίου στον καθένα που σας ζητά λόγο και απόδειξη γι' αυτά που ελπίζετε να απολαύσετε στο μέλλον, και για τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε όμως, χωρίς εξάψεις και φανατισμό, αλλά με πραότητα και με φόβο Θεού.

Ένας τέτοιος μέγας απολογητής ήταν και ο απόστολος Κοδράτος.

Άνδρας σεμνός, σοφός, πολυμαθέστατος και με άριστη διαλεκτική ικανότητα. Έγινε επίσκοπος Αθηνών, στην πόλη που ανθούσαν ακόμα οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές και χρειαζόταν επίσκοπος με μεγάλη απολογητική ικανότητα. Ο Κοδράτος έχοντας αυτά τα προσόντα, εργάστηκε με ζήλο, προσευχή και πραότητα. Έτσι κατάφερε να φωτίσει σε πολλούς το δρόμο της Αλήθειας και να φιμώσει τους φιλοσοφούντες. Αυτοί, μη μπορώντας να τον αντιμετωπίσουν με λόγια, τον έδιωξαν με τη βία από την Αθήνα. Το φρόνημα, όμως, του Κοδράτου δεν κάμφθηκε. Πήγε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου με παρρησία κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έγραψε, μάλιστα, και απολογία για το χριστιανισμό στον Αδριανό. Η απάντηση του Αδριανού ήταν να τον φονεύσει. Έτσι ο μέγας απολογητής πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Σοφίας ταῖς ἀκτῖσι φαιδρύνας σου τὸν βίον, εἵλκυσας τοῦ Πνεύματος, μάκαρ, τὴν πυρίπνοον χάριν καὶ ηὔγασας δόγματα ζωῆς, Κορδᾶτε, ὡς ἀπόστολος Χριστοῦ, διὰ τοῦτο ὡς φωστῆρα σὲ ἀπλανῆ γεραίροντες ἐκβοῶμεν, δόξα τῷ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

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