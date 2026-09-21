e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 2,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
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- Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 1,39 δισ. ευρώ σε 2,7 εκατ. δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,63 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.
- Επιπλέον, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15,9 εκατ. ευρώ για παροχές σε 29.497 δικαιούχους και 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για άδεια μητρότητας, 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 100.000 ευρώ σε 200 φορείς για κοινωφελή προγράμματα.
Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
- στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 και
- από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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