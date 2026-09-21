e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 2,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε 2,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή
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  • Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 1,39 δισ. ευρώ σε 2,7 εκατ. δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 1,32 δισ. ευρώ σε 2,63 εκατ. δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026.
  • Επιπλέον, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15,9 εκατ. ευρώ για παροχές σε 29.497 δικαιούχους και 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για άδεια μητρότητας, 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 100.000 ευρώ σε 200 φορείς για κοινωφελή προγράμματα.
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Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
  • στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 και
  • από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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