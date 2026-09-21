Ο πόλεμος γονατίζει την οικονομία του Ιράν – Πτώση 10,1% στο ΑΕΠ και πληθωρισμός σχεδόν 70%

Η ιρανική οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον πόλεμο, τις κυρώσεις και τα προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου, ενώ το ριάλ συνεχίζει να υποχωρεί.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πόλεμος γονατίζει την οικονομία του Ιράν – Πτώση 10,1% στο ΑΕΠ και πληθωρισμός σχεδόν 70%
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ιρανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10,1% στο πρώτο τρίμηνο του περσικού ημερολογίου λόγω πολέμου και των κυρώσεων.
  • Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει μπλοκάρει σχεδόν εντελώς τις εξαγωγές πετρελαίου, επιδεινώνοντας την οικονομική κρίση.
  • Ο πληθωρισμός στην Ιράν έφτασε το 69,9% τον Αύγουστο, οδηγώντας σε σοβαρή αύξηση των τιμών βασικών αγαθών.
  • Το ριάλ υποτιμάται συνεχώς, με την ισοτιμία στη μαύρη αγορά να αγγίζει τα 2,3 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο.
  • Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει συνολική συρρίκνωση του ιρανικού ΑΕΠ κατά 5,4% για το 2024.
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Ισχυρή συρρίκνωση κατέγραψε η οικονομία του Ιράν την περίοδο από τον Μάρτιο έως τα τέλη Ιουνίου, όταν η χώρα βρισκόταν στο επίκεντρο των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή, το ιρανικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10,1% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του περσικού ημερολογίου, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού τομέα.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ακολούθησαν 40 ημέρες βομβαρδισμών και αντιποίνων, πριν τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο.

Στα μέσα Ιουνίου, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία που θεωρητικά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι εχθροπραξίες, ωστόσο, επαναλήφθηκαν λίγο αργότερα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων.

Στο επίκεντρο το Ορμούζ και οι εξαγωγές πετρελαίου

Κρίσιμο μέτωπο της σύγκρουσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές αργού.

Κατά τον προηγούμενο αποκλεισμό, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει ούτε «ένα βαρέλι πετρελαίου», σύμφωνα με τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Πληθωρισμός και κατάρρευση του ριάλ

Η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια υψηλό πληθωρισμό και μεγάλη υποτίμηση του ριάλ, με τις κυρώσεις να επιβαρύνουν διαρκώς την κατάσταση.

Ο πόλεμος έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις πιέσεις. Τον Αύγουστο, ο επίσημος πληθωρισμός έφθασε το 69,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, ιδιαίτερα των τροφίμων, πιέζουν έντονα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Την ίδια ώρα, το ριάλ συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου. Στη μαύρη αγορά, η ισοτιμία διαμορφωνόταν την Κυριακή περίπου στα 2,3 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι το ΑΕΠ του Ιράν θα συρρικνωθεί συνολικά κατά 5,4% φέτος.

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