Πολωνία: Παρέμβαση της Κομισιόν για τους διορισμούς στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι να επικυρώσει τον διορισμό οκτώ νέων δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι αρνήθηκε να επικυρώσει τους διορισμούς, παρά τη συνταγματική αρμοδιότητα της Sejm για τους διορισμούς.

Η πολιτική κρίση στη Βαρσοβία επιδεινώθηκε μετά την επέμβαση της αστυνομίας στους χώρους του δικαστηρίου τον Μάιο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας εξαρτάται υπερβολικά από την πολιτική εξουσία, ειδικά μετά τους διορισμούς του κόμματος PiS από το 2015.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει προσωρινά μέτρα που ζητούν από τις πολωνικές αρχές να μην παρεμποδίζουν την άσκηση καθηκόντων των δικαστών που διορίστηκαν από τη Sejm το 2016. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Σάββατο τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, να επικυρώσει τον διορισμό οκτώ νέων δικαστών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται αμέσως μετά τις διαβουλεύσεις που είχε ο ίδιος με εκπροσώπους της κεντρώας πλειοψηφίας και της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την πολιτική και θεσμική κρίση της χώρας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι πολωνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο λειτουργεί με βάση το πολωνικό Σύνταγμα, τηρώντας τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διορισμός των οκτώ νέων μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου εμπίπτει στη συνταγματική αρμοδιότητα της Sejm, της κάτω βουλής του πολωνικού κοινοβουλίου. Κι όμως, ο Κάρολ Ναβρότσκι αρνήθηκε να τους επικυρώσει. Η πολιτική κρίση ανάμεσα στην κεντρώα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και την αντιπολίτευση σοβεί από το 2023, όταν ο Τουσκ επέστρεψε στην εξουσία, και πήρε διαφορετική τροπή την Παρασκευή με την επέμβαση της αστυνομίας στους χώρους του δικαστηρίου στη Βαρσοβία.

Το δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ των Βρυξελλών και του κόμματος PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη) από την περίοδο της διακυβέρνησής του από το 2015 έως το 2023, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο θεσμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική εξουσία.

Ήδη από το 2015, η κυβέρνηση του PiS είχε προχωρήσει στον διορισμό δικαστών που πρόσκεινταν πολιτικά στο κόμμα, επιλογές τις οποίες δεν αναγνωρίζουν ούτε η ΕΕ ούτε ο Ντόναλντ Τουσκ. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διέταξε προσωρινά μέτρα τον περασμένο Μάιο.

Όπως ανακοινώθηκε, με την απόφαση αυτή ζητείται από τις πολωνικές αρχές να απέχουν από κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την ανάληψη και την άσκηση των καθηκόντων των δικαστών οι οποίοι διορίστηκαν από τη Sejm τον Μάρτιο του 2016.

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