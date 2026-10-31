Πολιτική κρίση στα όρια του «πραξικοπήματος» στην Πολωνία - Νύχτα έντασης και σύγχυσης

Snapshot Σοβαρή πολιτική κρίση ξέσπασε στην Πολωνία λόγω της διαμάχης για τον διορισμό δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο μεταξύ του πρωθυπουργού Τουσκ και του Προέδρου Ναβρότσκι.

Ο Πρόεδρος Ναβρότσκι αρνήθηκε να ορκίσει τρεις δικαστές που εξελέγησαν από το κοινοβούλιο, προκαλώντας ένταση και αντιπαράθεση με την ηγεσία του Δικαστηρίου και την κυβέρνηση.

Η αστυνομία έθεσε υπό κλοιό το κτήριο του Δικαστηρίου, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς και έγιναν συλλήψεις.

Ο πρέσβης της Πολωνίας στη Ρουμανία παραιτήθηκε λόγω της κρίσης, ενώ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για τη σταθερότητα και το δημοκρατικό μέλλον της χώρας.

Ο Πρόεδρος Ναβρότσκι επέστρεψε εκτάκτως από τη Σενεγάλη και προσπάθησε να εισέλθει στο Δικαστήριο, γεγονός που προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ των πλευρών. Snapshot powered by AI

Σοβαρή πολιτική κρίση είναι σε εξέλιξη στην Πολωνία με αφορμή τον διορισμό δικαστών, με συνέπεια να βρεθεί σε κλοιό διαδηλωτών και αστυνομίας το κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και ο Πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, να να διακόψει το ταξίδι του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει εκτάκτως, κάνοντας λόγο για παραβίαση της συνταγματικής τάξης και βίαιη κατάληψη ενός συνταγματικού κρατικού οργάνου.

Η διαμάχη μεταξύ μεταξύ του πρωθυπουργού Τουσκ και του Προέδρου είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες σχετικά με τη σύνθεση του Δικαστηρίου. Ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να ορκίσει τρεις δικαστές που εξελέγησαν από το κοινοβούλιο, ενώ η υπάρχουσα ηγεσία του Δικαστηρίου αρνήθηκε να επιτρέψει σε δικαστές που διορίστηκαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τις θέσεις τους.

Η κυβέρνηση του Τουσκ δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του Δικαστηρίου και έχει αρνηθεί να δημοσιεύσει ορισμένες από τις αποφάσεις του, επικαλούμενη αμφιλεγόμενους δικαστικούς διορισμούς που έγιναν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του PiS.

Ο ηγέτης του PiS Γιάροσλαβ Καζίνσκι (της μεγαλύτερης δύναμης της αντιπολίτευσης), κάλεσε τον Πρόεδρο Ναβρότσκι να επέμβει, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τουσκ ότι μετατρέπει την Πολωνία σε αστυνομικό κράτος. Ο Τουσκ, από την πλευρά του, δηλώνει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας είναι μια δύσκολη αλλά απαραίτητη διαδικασία.

Με την επιστροφή του στη Βαρσοβία, ο Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ζμπίγκνιεβ Καπίνσκι μετέβησαν στο Δικαστήριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου διαδηλωτές τον υποδέχτηκαν φωνάζοντας "Κάρολ! Κάρολ!"

Σύμφωνα με το Radio Maryja, η αστυνομία απώθησε πράκτορες της ίδιας της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους του Ναβρότσκι πριν καταφέρει να περάσει.

🇵🇱 BREAKING: President Nawrocki pushes his way into the Constitutional Tribunal in the middle of the night After an emergency meeting at the Presidential Palace, President Karol Nawrocki and Supreme Court First President Zbigniew Kapiński drove to the Tribunal shortly after midnight, where protesters greeted him chanting "Karol! Karol!" According to Radio Maryja, police pushed back officers of Nawrocki's own State Protection Service before he made it through. Paweł Szefernaker, head of the President's Office, confirmed that Nawrocki and Kapiński entered the building. The other side tells a different story. Maciej Berek, one of the Tusk-majority judges and a longtime close aide of Tusk, claimed the president never made it inside and accused him of "physically attacking" Anna Korwin-Piotrowska and the other judges. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 31, 2026

Η ένταση ξεκίνησε όταν η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόβσκα εξέδωσε διαταγές που ανέστειλαν τα καθήκοντα του Προέδρου του Δικαστηρίου Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι (διορισμένο από τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ) και του Αντιπροέδρου Μπαρτολομέι Σοτσάνσκι για έναν μήνα με την αιτιολογία ότι η υπάρχουσα ηγεσία εμποδίζει την εργασία δικαστών που εξελέγησαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παραβιάζοντας δικαστικές διαδικασίες και εμποδίζοντας τη σωστή λειτουργία του Δικαστηρίου. Επίσης, εξέφρασε ανησυχίες για τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου για το 2027.

Η ηγεσία του Δικαστηρίου αμφισβήτησε την απόφασή της, με την ανακοίνωση της οποίας πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστήριο, όπου παράλληλα η αστυνομία το έθεσε σε κλοιό προστασίας.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν, με κάποιους ανθρώπους να αναρριχώνται πάνω από τον φράχτη και να πετούν αντικείμενα κατά αστυνομικών. Η αστυνομία επενέβη και αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν.

Με την εξέλιξη της σοβαρής θεσμικής κρίσης ο πρέσβης της Πολωνίας στη Ρουμανία, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Είπε σε ανάρτησή του στο X: «Σε σχέση με το γεγονός της απόπειρας παράνομης κατάληψης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν βλέπω καμία πιθανότητα να συνεχίσω να υπηρετώ ως Πρέσβης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στη Ρουμανία».

The Polish Ambassador to Romania, Paweł Soloch, resigned from his position in protest against Donald Tusk’s coup d’état in Poland https://t.co/GG4VojsfQ5 — Daily Romania (@daily_romania) October 31, 2026

Εν τω μεταξύ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Πολωνία, Τομ Ρόουζ, εξέφρασε την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν στην Πολωνία λέγοντας μεταξύ άλλων «φαίνεται ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου αντιπαράθεσης σχετικά με τη χρήση της κρατικής εξουσίας από την κυβέρνηση και την ανεξαρτησία και την εξουσία ενός συνταγματικού θεσμού».

Και πρόσθεσε: «Η Αμερική είναι στο πλευρό της Πολωνίας. Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε ή να παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές της υποθέσεις. Η ανησυχία μας είναι για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και το δημοκρατικό μέλλον μιας χώρας που είμαστε περήφανοι που αποκαλούμε φίλο και σύμμαχό μας».

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